Industria de group fitness funcționează astăzi într-un ecosistem global în care programele sunt dezvoltate, testate și livrate simultan în cluburi din întreaga lume.

Cristina Constantinescu este primul trainer din România prezent pe scena globală Les Mills

Industria de group fitness funcționează astăzi într-un ecosistem global în care programele sunt dezvoltate, testate și livrate simultan în cluburi din întreaga lume. Unul dintre cele mai cunoscute sisteme este cel creat de Les Mills, ale cărui coregrafii sunt actualizate o dată la trei luni și sunt învățate de instructori din toate colțurile lumii prin intermediul unor masterclass-uri filmate special pentru acest scop.

Aceste filmări nu sunt doar simple demonstrații. Ele devin referința globală după care instructorii învață noile coregrafii și standardele tehnice ale fiecărui program. De aceea, selecția trainerilor care apar în aceste filmări este extrem de riguroasă și implică un proces complex de evaluare.

În acest context, Cristina Constantinescu, instructor de group fitness în cadrul World Class România și Les Mills Nordic Trainer, Assessor and Presenter, a reușit o performanță remarcabilă: a fost selectată pentru a participa la filmarea unui masterclass Les Mills la Amsterdam, devenind prima instructoare care reprezintă oficial România într-un astfel de proiect pentru Les Mills Nordic. Participarea ei este atât o realizare personală, cât și un moment important pentru comunitatea locală de fitness, care devine astfel vizibilă într-un context internațional.

Am stat de vorbă cu Cristina despre experiența de la Amsterdam, despre procesul de selecție și despre ce înseamnă această recunoaștere pentru un instructor.

Î: Cristina, pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest proces: ce reprezintă, mai exact, un masterclass Les Mills?

R: Masterclass-ul este filmarea oficială după care instructorii din toată lumea învață noile coregrafii ale programelor Les Mills. Aceste coregrafii se schimbă o dată la trei luni, iar filmarea devine referința globală pentru instructori. Presenterii care apar în masterclass-uri sunt traineri selectați din diferite țări și agenții Les Mills. Este, practic, o echipă internațională care reprezintă comunitatea globală de fitness.

Î: Cum are loc selecția pentru aceste filmări?

R: Procesul este destul de complex. Noi, ca traineri Les Mills, suntem evaluați constant. În fiecare an trebuie să îndeplinim anumite criterii pentru a menține standardele și calitatea programelor. Trimitem periodic filmări cu programele pe care le predăm și primim evaluări. Aceste note sunt foarte importante, pentru că de ele depinde evoluția noastră în sistemul Les Mills. Pentru fiecare rol – trainer, assessor sau presenter – există un scor minim pe care trebuie să îl atingi.

Pentru filmarea de la Amsterdam a trebuit să trimitem o filmare care să obțină cel puțin nota 8. După evaluarea la nivel de agenție, materialul este trimis mai departe la evaluare globală, iar dacă scorul se menține, intri în faza finală de selecție.

Î: Ce a însemnat pentru tine momentul în care ai aflat că ai fost selectată?

R: A fost o bucurie enormă. Pentru mine a fost o recunoaștere a muncii din ultimii șapte ani de când sunt trainer. Pentru orice instructor Les Mills, filmarea unui masterclass este un vis. În același timp, am simțit că reprezint toată comunitatea de fitness din România.

Î: Spune-ne cum a fost experiența de la Amsterdam.

R: A fost o experiență extrem de intensă și interesantă. Am avut trei zile de lucru în total. Primele două au fost dedicate pregătirilor și repetițiilor, pentru ca totul să fie pus la punct. Am avut inclusiv partea de styling – probe de haine și stabilirea ținutelor, pentru că paleta de culori este stabilită dinainte pentru fiecare program. Filmările se fac cu public și sunt foarte dinamice. În prima zi am filmat materiale pentru marketing și social media, iar filmarea finală a avut loc în ziua următoare. Au fost aproximativ 8-9 camere și trei scene diferite. Este impresionant să vezi întregul proces din interior.

Î: Ce parte ai prezentat în cadrul masterclass-ului?

R: Eu am predat partea de abdomene. Piesele ne-au fost alocate cu aproximativ 10 zile înainte de filmare. Am trimis o filmare cu partea noastră pentru feedback, iar ultimele detalii le-am stabilit în timpul repetițiilor din Amsterdam.

Î: Din ce țări au venit ceilalți traineri?

R: Am fost 24 de presenteri din Europa, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Israel și Emiratele Arabe Unite. A fost o experiență foarte specială să lucrezi și să te antrenezi alături de oameni din culturi și sisteme de fitness diferite.

Î: Dincolo de recunoaștere, ce înseamnă această experiență pentru tine pe termen lung?R: În primul rând, este o confirmare a muncii mele și a parcursului profesional. Dar cred că este și un pas important pentru industria de fitness din România. Mi-ar plăcea ca această experiență să ajute comunitatea locală să crească și să devină tot mai vizibilă la nivel internațional.

Foto: Wold Class

