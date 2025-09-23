#Creativo a transformat ROMEXPO într-un hub al industriilor creative, între 18–21 septembrie

#Creativo a transformat ROMEXPO într-un hub al industriilor creative, între 18–21 septembrie

  • #Creativo a adunat peste 1.000 de participanți la conferințele desfășurate la ROMEXPO
  • Peste 700 de persoane au luat parte la cele 102 workshop-uri gratuite organizate în cadrul evenimentului
  • Cele 10 conferințe au reunit 60 de speakeri și moderatori care au adus inspirație și know-how publicului creativ

Cea de-a VIII-a ediție a #Creativo – Social Creative Event, desfășurată între 18 și 21 septembrie la ROMEXPO, Pavilionul B1, s-a încheiat cu un succes remarcabil, adunând laolaltă designeri, antreprenori, studenți, artiști și pasionați de domeniile creative.

Timp de patru zile, publicul a avut acces la conferințe gratuite, workshop-uri interactive și expoziții care au inspirat, au educat și au creat conexiuni între generații și profesioniști. 

Pe scenă au urcat nume cunoscute precum Adina Buzatu, Lena Criveanu, Clara Rotescu, Deea Codrea (Elle România), Blogu lu Otravă sau Ana Morodan, care au împărtășit experiențe, viziuni și soluții practice. Conferințele au abordat teme de actualitate, de la rolul inteligenței artificiale în marketing și finanțarea start-up-urilor prin fonduri europene, până la drumul tinerilor designeri spre afirmare și modelele de antreprenoriat sustenabil.

Workshopurile gratuite au oferit participanților oportunitatea de a descoperi tehnici de croitorie, elemente de design vestimentar și metode de construire a unui brand creativ. De asemenea, expoziția „Pop that Bubble!', curatoriată de Roxana Diochețanu, și dedicată studenților UNArte, a atras atenția vizitatorilor și a demonstrat potențialul uriaș al tinerei generații de creatori.

Impactul ediției de anul acesta a fost unul semnificativ, consolidând statutul #Creativo ca platformă de networking, educație și inspirație pentru comunitatea creativă din România. Mulți participanți au declarat că au plecat cu idei noi, contacte valoroase și resurse practice pentru proiectele lor viitoare.

Evenimentul a fost realizat de Atelierele ILBAH, ROMEXPO și Cusutsibrodat.ro, cu sprijinul BT STUP. Partenerii oficiali ai ediției au fost Brother, Tipare de Croitorie, Prym Consumer, Datanet, Sentio Rent și FYB, Black Habit, al căror aport a fost esențial pentru succesul acestei ediții. Mulțumim și partenerilor Beauty One, KEUNE, Jidvei și Coffee Bike

Mulțumim expozanților: Lara Wear, ANOUCKA, Na Shat Vintage, The Gentlemans Corner, Artistry by Mioara Iofciulescu, Casa de Bumbac

Mulțumim partenerilor care au organizat workshop-uri în cadrul evenimentului: Universitatea Națională de Arte București, Logiscool București, Academia de Handmade, DGASPC Sector 6, Atelierele ILBAH, Anelle Maison, Annema (Ana Maria Prelipceanu), Cerasela Alexandru (O’DOR.Bob de suflet), Lavinia Grosu – Lannelle Moment, Nana Popa, Octavia Chiru, Pavel Vlad, Răzvan Radu, Raluca Marinescu, Sabina Georgescu (SABINNE), Simona Bușoiu, Vasile Breslașu, Yoko Aida.

Mulțumim speakerilor: Zsombor Bűkfeyes-Rákossy, Dana Miron, Mioara Iofciulescu, Alin Meteșan, Daniel Urîtu, Cristi Bolocan, Raluca Păduraru, Mihaela Tudor, Răzvan Vîlceanu, Sorin Vîlcea, Dumitrița Cristea, Raluca Constantin, Corina Neagu, Maria Jianu, Sorin Șurghie, Dan Pierșinaru, Alina Lazariu, Raluca Constantin, Ioana Cristodoru, Sergiu Acsinte, Corina Boboc, Chirică Valentin, Ioana Curelea, Anamaria Prelipcean, Pavel Vlad, Ionut Razvan, Octavia Chiru, Octavian Sapovalov, Dorin Negrău, Lena Criveanu, Clara Rotescu, Ioana Voloacă, Adina Buzatu, Emilia Tudoran (ZESTAL), Ana Morodan, Blogu’ lui Otravă, Deea Codrea, Gabriela Atanasov, Andreea Larisa Blidariu, Andra Iulia Stoicescu și moderatorilor: Andrei Andreescu, Anca Ghinea, Gabriela Roșca, Alexia Țalavutis, Ellida Toma, Cosmina Păsărin și Flori Stoian.

De asemenea, mulțumim Banca Transilvania & STUP pentru conferințele dedicate antreprenoriatului în zona de fashion, alături de speakerii: Cristi Burcea, Adelina Toma, Anda Constantin, Cecilia Codreanu, Iuliana Grosu, Georgiana Roșca. 

Parteneri media: Avantaje, Elle, Libertatea, Unica.ro, Viva. 

Sursa foto: Blitzka Studio

