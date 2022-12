Cozonac de casă sau cumpărat din comerț?

Una dintre cele mai mari dileme ale gospodinelor în acest an este dacă să se încumete să facă cozonaci de casă sau să îi cumpere direct din comerț. Dacă și tu te afli într-o astfel de situație, informațiile din acest articol îți vor fi de mare ajutor și te vor îndruma către decizia potrivită pentru tine.

Cozonacii de casă – gust deosebit, ingrediente sigure, aromă delicioasă

Chiar dacă implică mai mult efort din partea ta, cozonacii de casă au un gust infinit mai bun decât cozonacii din comerț. În pregătirea cozonacului de casă pui mai mult suflet și entuziasm la gândul că vei obține cel mai pufos cozonac, dar și ingrediente de o calitate mai bună – de la făină, la drojdie, zahăr și unt. Dacă cumperi un cozonac din comerț, nu prea te poți baza pe eticheta pe care o are pentru că nu se specifică și cantitățile. Poate are făină tip 000, dar nu o calitate superioară (cum este cea distribuită de agrotrading.ro), poate are margarină în loc de unt și cel mai ieftin zahăr în compoziția sa.

De ce să alegi un cozonac din comerț când poți face unul mult mai bun acasă? În plus, îl poți face cu ce umplutură vrei tu – dacă mergi să cumperi dintr-un magazin, ești puțin constrâns de variantele pe care le ai, dar la cozonacul de casă nu se întâmplă acest lucru. Cine spune că nu poți pune și Nutella și nuci măcinate în umplutura cozonacului tău de casă?

Este adevărat că un cozonac de casă înseamnă mai mult timp stat în bucătărie și mai mulți bani cheltuiți (mai ales în perioada asta când bursa cereale înregistrează cotații mari la cereale, iar făina este principalul ingredient din orice rețetă de cozonaci). Te asigurăm însă că merită orice efort și îți vei da seama de acest lucru în momentul în care vei porni cuptorul, vei băga cozonacul și treptat casa se va umplu de un miros ce nu poate fi descris în cuvinte.

Când să optezi pentru un cozonac din comerț?

Atunci când cozonacul de casă se termină (se poate întâmpla acest lucru mai repede decât ai crede și e bine să ai și opțiuni de rezervă). Atunci când mergi în vizită la cineva și vrei să îl surprinzi cu un coș de bunătăți de Crăciun. Atunci când nu ai timp să te ocupi de cozonaci de casă – ține mine că îți poate luat chiar și o zi întreagă să faci cozonaci. Atunci când ai încercat an de an să faci cozonaci și niciodată nu ți-a ieșit – poate fi un semn că ar fi bine să te orientezi către cozonacii din comerț.

Cozonacii din comerț reprezintă uneori o variantă mai bună din punct de vedere al prețului și timpului, însă este și cea mai gustoasă? Dacă ai testat de-a lungul timpului ambele variante, cu siguranță știi deja răspunsul la această întrebare. Decizia este a ta, însă noi îți recomandăm să ai curajul să faci cozonaci de casă măcar o dată în viață. Vei vedea că nu îți vei mai dori să revii la cozonacii din comerț.

