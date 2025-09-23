Comunicat: UGG lanseaza campania “Iconic From the First Step”

Brandul global de lifestyle UGG, cu sediul în sudul Californiei lansează campania Toamnă/Iarnă 2025, Iconic From the First Step.

Prin filmul de campanie si poze, campania prezintă figuri iconice din lumea creativă și explorează legătura puternică dintre colaborare și comunitate, aflată în centrul identității UGG. Iconic From the First Step aduce la viață povestea transformării UGG: de la plajele din sudul Californiei până la statutul de simbol cultural și fashion iubit la nivel global. Inspirată de moștenirea brandului, călătoria pornește din locul său de origine, Venice Beach, California, și ajunge până pe podiumurile de modă din Paris, Franța, redând sentimentul universal al UGG – de a te simți bine, la interior și la exterior.

Campania îi are în prim-plan pe Central Cee, Jeremy Scott, Elsa Hosk, Alton Mason, Leah Dou, Rina Sawayama, Lil Cherry, Aweng Chuol, Stefon Diggs, Sarah Jessica Parker și Brian Smith – atleți, modele, muzicieni, actori și designeri de modă a căror expresivitate îndrăzneață și influență globală au contribuit la crearea moștenirii UGG.

„Iconic From the First Step este o celebrare a călătoriei noastre ca brand și a oamenilor extraordinari care ni s-au alăturat de-a lungul timpului pentru a construi această comunitate. Din 1979, îi ajutăm pe cei care ne poartă să se simtă confortabil exprimându-se pe deplin. Și nu am făcut asta singuri', a declarat Anne Spangenberg, președinta UGG. „De fiecare dată când cineva poartă UGG, contribuie la această moștenire. Este un efort colectiv și, prin urmare, o celebrare colectivă. Ne folosim de fiecare ocazie pentru a le mulțumi celor din comunitatea noastră că sunt alături de noi și suntem încântați să continuăm să fim prezenți în viețile lor.'

Evidențiind designul, stilul și senzația unică prin elementele definitorii ale brandului UGG, precum Twin Seam și Sun Logo, Iconic From the First Step își reafirmă angajamentul față de măiestria artizanală: combinând materiale premium, idei contrastante, comunități vibrante și o abordare unică a modei cu construcție durabilă – aceasta este „Iconic Design, Crafted Together'.

Regizată de Gia Coppola și stilizată de Jorden Bickham, campania este împărțită în trei capitole ale moștenirii brandului: Iconic Design, Iconic Style și Iconic Feeling. Campania debutează cu Elsa Hosk pe plajele din Venice Beach, California, care explorează istoria și evoluția UGG alături de Stefon Diggs și Leah Dou, surprinzând momente de bucurie și conexiune. Fondatorul brandului, Brian Smith, are o apariție specială, aducând un omagiu culturii surf, profund legată de originile UGG.

Povestea continuă cu celebrarea Iconic Design, în care Hosk ajunge în studioul de design al lui Jeremy Scott, unul dintre colaboratorii de renume ai brandului. Mai departe, ajunge în Paris, într-un capitol dedicat Iconic Style. Din străzile Parisului până pe covorul roșu alături de Rina Sawayama și Sarah Jessica Parker, și până în culisele unui show UGG împreună cu Alton Mason, Hosk arată cum UGG o însoțește din zi în noapte. Ea pășește pe podium împreună cu Mason, purtând câteva dintre cele mai emblematice colaborări ale brandului, trecute și prezente. Parker, din primul rând al prezentării, i se alătură pentru a încheia show-ul.

Filmul se încheie cu o seară de sărbătoare alături de comunitatea UGG, într-un club acoperit cu piele de oaie, surprinzând acel Iconic Feeling pentru care brandul este recunoscut. Petrecerea reunește restul distribuției, inclusiv Central Cee, Lil Cherry și Aweng Chuol. De la plajă la studio, de pe stradă pe podium, această distribuție diversă de creativi demonstrează versatilitatea și funcționalitatea colecției.

Iconic From the First Step prezină noile modele Toamnă/Iarnă 2025, alături de piese clasice, inclusiv: Classic Ultra Mini, Tasman, Classic Ultra Mini Platform, Tazz, Classic Short, Lowmel, Classic Micro, Classic Mini Dipper, Elea Slip On, Fluff Momma.

Iconic From the First Step va continua pe parcursul sezonului cu conținut exclusiv și storytelling inspirațional, celebrând Iconic Design, Iconic Style și Iconic Feeling. Campania va fi prezentă pe platformele digitale, în publicitatea outdoor și pe canalele proprii ale brandului – social media, e-commerce și magazinele UGG. Modelele Toamnă/Iarnă 2025 sunt disponibile acum pe UGG.com, în magazinele UGG și la retailerii parteneri selectați la nivel național.

Despre UGG

Fondat în 1978 de un surfer australian pe coasta Californiei, UGG este un brand global de lifestyle, renumit pentru emblematica sa cizmă Classic. Purtați mai întâi de vedetele de la Hollywood, editorii de modă și apoi de întreaga lume, UGG creează și comercializează încălțăminte, îmbrăcăminte și accesorii cu un angajament ferm față de calitate și măiestrie artizanală. Cu vânzări anuale de peste 2 miliarde de dolari, UGG colaborează cu cei mai buni retaileri la nivel global și deține magazine concept și outlet în piețe-cheie din întreaga lume, inclusiv în New York, San Francisco, Los Angeles, Paris, Londra, Tokyo, Shanghai și Beijing. Pentru mai multe informații, vizitați ugg.com @uggineurope

