Chef Pavel Gherghe preia bucătăria Patio Bistro și aduce un nou meniu de inspirație franceză, cu ingrediente locale

  16.08.2025
Chef Pavel Gherghe preia bucătăria Patio Bistro și aduce un nou meniu de inspirație franceză, cu ingrediente locale

Un nou început culinar la Bistro Patio – cu Chef Pavel Gherghe în prim-plan

Într-un oraș în continuă efervescență gastronomică, Bistro Patio face un pas un nou capitol a gustului: preluarea bucătăriei de către Chef Pavel Gherghe, un nume care se face tot mai auzit în cercurile pasionaților de fine dining.

Cunoscut pentru abordarea sa creativă, respectul față de ingredientele locale și estetica impecabilă a farfuriilor sale, Chef Pavel este una dintre vocile noi ale gastronomiei românești. Odată cu venirea lui, meniul Bistro Patio va fi complet reimaginat începând din această toamnă – cu accent pe produse de sezon, ingrediente locale și o viziune culinară inspirată din rafinamentul francez.

Cine este Chef Pavel Gherghe?

Chef Pavel Gherghe face parte dintr-o generație tânără de bucătari care au înțeles că excelența pornește de la detalii și de la învățare continuă. Și-a ascuțit cuțitele experienței în unele dintre cele mai respectate locații din București, precum Maize, Epoque Hotel Bucharest – Relais & Châteaux, Suter Palace Heritage Boutique Hotel și Relais & Châteaux Le Bistrot Français, unde a ocupat poziții de Sous Chef și, într-una dintre ele, poziția de Chef. A acumulat cunoștințe solide și tehnici culinare de înalt nivel, iar experiența sa a fost dusă mai departe prin rolul de Chef Instructor la Auguste Escoffier School of Culinary Arts. Cariera sa include și experiențe în străinătate, lucrând pentru Small Luxury Hotels, într-o echipă coordonată de Executive Chef-ul restaurantului La Chèvre dOr din Coasta de Azur, cu stele Michelin. De asemenea, Chef Pavel a fost Head Chef-ul Pavilionului României la Expo 2020 Dubai, contribuind la promovarea gastronomiei românești într-un cadru internațional.

La Bistro Patio, Chef Pavel Gherghe pune în practică viziunea sa despre o bucătărie contemporană, cu tehnici culinare de fine dining, dar profund ancorată în sezonalitate. „Vreau ca fiecare farfurie să spună o poveste – despre sezon, despre loc și despre respectul față de produs', spune Chef Pavel.

Brunch zilnic & cină elegantă – un nou concept semnat Patio

Toamna 2025 aduce la Bistro Patio o transformare completă. Brunch-ul devine un ritual zilnic – relaxat, dar cu o tușă de finețe, cu preparate artizanale și reinterpretări creative ale rețetelor clasice de bistro. Seara, atmosfera se transformă: Patio va găzdui cina într-un format mai elegant, cu meniu à la carte și preparate atent selecționate, gătite cu tehnică fină și ingrediente proaspete, adaptate sezonului.

Selecția de seară include preparate sofisticate, gătite cu tehnici clasice franțuzești reinterpretate modern, și ingrediente de top atent alese de la producători locali. Totul este construit pentru a oferi nu doar o masă, ci o experiență.

Asocieri de vinuri curatoriate de Andrei Popa

Orice masă la Patio devine completă prin selecția de vinuri realizată de somelierul Andrei Popa, co-fondator al bistroului. Cu o listă curajoasă, dinamică și mereu în schimbare, Andrei aduce vinuri premium din Franța, Italia, Spania și România – multe disponibile și la pahar. „Am gândit o listă de vinuri care să fie vie, dinamică și adaptată meniului. Este o combinație între etichete rare, vinuri iconice și producători artizanali, într-un echilibru menit să potențeze aromele din fiecare farfurie.' – spune Andrei Popa.  

Patio – un nou reper pe harta gourmet a Bucureștiului

Prin această nouă direcție, Bistro Patio se repoziționează ca una dintre cele mai interesante destinații gourmet din nordul orașului. Este locul în care brunch-ul zilnic se transformă într-o escapadă urbană, iar cina capătă un aer elegant, fără a pierde din naturalețea și ospitalitatea care definesc acest spațiu. Iar cu Chef Pavel în bucătărie, promisiunea este clară: gust, echilibru, estetică și emoție – în fiecare farfurie.

Sursa foto:  Patio Bistro

