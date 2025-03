Celebrează cu ANDREEA iubirea În toate formele ei

În toate formele ei, de la dragostea de sine la conexiunile profunde cu cei dragi. Într-o ședință foto specială, Andreea Remețan aduce la viață mesajul campaniei, purtând bijuterii simbolice care reflectă emoția și autenticitatea fiecărui moment. Prin această inițiativă, Pandora Încurajează exprimarea liberă a iubirii și a legăturilor care ne definesc.

ELLE: Bună Andreea! Am realizat împreună o ședință foto alături de brand-ul Pandora, al cărui mesaj central este BE LOVE. Cum a fost și cum te simți în postura de cover girl?

Andreea Remețan: Hei, dragilor! Mă simt măgulită să mă aflu în postura de cover girl ELLE. Am lucrat cu o super echipă, care m-a făcut să mă simt specială și iubită, la fel cum se simte orice femeie care poartă bijuteriile Pandora.

Coperta ELLE e cel mai frumos cadou de ziua mea, pentru că sunt o April girl și vine într-un moment în care parcă toate astrele s-au aliniat în favoarea mea: m-am reîntors în lumea radioului, după doi ani de pauză – mă puteți auzi în fiecare zi la Radio Impuls, tocmai am promovat examenul de instructor de pilates și, iată, cercul se închide cu aceasta superbă apariție pe coperta ELLE.

ELLE: Ce înseamnă dragostea pentru tine? Cum o definești și cum o exprimi?

Andreea Remețan: Dragostea e viața însăși. Sunt îndrăgostită de viață și cred că suntem cea mai bună variantă a noastră atunci când iubim și suntem iubiți. Fără iubire supraviețuiești, însă nu poți spune că trăiești cu adevărat.

ELLE: Cum s-a schimbat percepția ta despre iubire de-a lungul timpului?

Andreea Remețan: Percepția personală asupra iubirii a evoluat clar de-a lungul anilor și a fost influențată de experiențele personale și de stadiile vieții mele. Priveam într-un anumit fel iubirea și prietenia în adolescență, iar acum pot spune că viziunea mea s-a schimbat cu totul. Simt că maturitatea a adus o percepție diferită asupra acestor sentimente.

Am înțeles în ultimii ani că a iubi înseamnă a ierta, a înțelege, a te schimba, a asculta mai mult și a te pune pe un alt loc, în afară de locul întâi. Poate că sună provocator răspunsul meu, însă am înțeles că trend-ul put yourself first nu e pentru mine. Nu cred în direcția egoistă pe care multe tendințe actuale ne încurajează să o adoptăm. În ultimii ani, am învățat că iubim în măsura în care putem să iertăm și cred că asta e o lecție minunată, care ar trebui să ne pună puțin pe gânduri.

ELLE: Crezi că dragostea este o alegere sau un sentiment?

Andreea Remețan: Cred în ambele variante. Dragostea e un sentiment atunci când te lovește brusc, când te ia pe nepregătite, când nu calculezi și nu faci planuri. Dragostea e un sentiment spontan, care te alege și pe care nu îl alegi. E acea săgeată nevăzută a lui Cupidon.

În schimb, dragostea e o alegere atunci când înțelegi că pentru a o păstra e nevoie de mai mult.Abia la maturitate am înțeles că dragostea e un exercițiu zilnic, pe care ambii parteneri trebuie să îl facă. Dragostea e ca o plantă, trebuie crescută și îngrijită.

ELLE: Cum îți afectează dragostea deciziile și, mai ales, viața în general?

Andreea Remețan: Cred că n-am fost cu capul în nori niciodată. Sunt zodie de pământ. Taur cu ascendent în Leu. Cred că știți ce înseamnă asta… Sunt atât de cerebrală încât pot să spun (cu îngrijorare) că dragostea nu îmi afectează deciziile. În viața mea, dragostea e ca un accesoriu: aduce acel touch final, vital, la tot ceea ce am construit deja. Dragostea îmi înfrumusețează viața, însă nu o dă peste cap (ha ha).

ELLE: Care este primul sentiment de iubire de care îți aduci aminte?

Andreea Remețan: Anii de liceu. Cei în care eram cu toții niște nebuni frumoși. Anii în care s-au format prieteniile pe viață și cei în care am avut șansa de a ne cunoaște fără filtre. So cool!

ELLE: Cum îți exprimi iubirea pentru cei dragi?

Andreea Remețan: Ascultând. Într-o lume a zgomotelor și a trăitului pe repede-înainte, ăsta mi se pare cel mai mare cadou. Prezența noastră reală. Citeam undeva că orice om are nevoie de opt minute de atenție din partea cuiva, pentru a nu se mai simți singur. Așa că atenția și timpul sunt modul meu de a spune te iubesc.

Altfel, dacă îți fac o tartă cu mere și ți-o livrez personal, trebuie să știi că este cea mai mare declarație de dragoste pe care aș putea-o face.

ELLE: Cum ai descrie dragostea pentru fiul tău? Ce a adus maternitatea în viața ta?

Andreea Remețan: Iubirea mea pentru Șerban nu poate fi exprimată în cuvinte. Am devenit mamă la 21 de ani și uneori spun că îmi este greu să îmi aduc aminte de mine fără Șerb. Simt că am crescut împreună, am evoluat și am învățat unul de la celălalt. Maternitatea îți amintește constant că de alegerile tale depinde viața unei alte ființe, așa că te face mai atent, mai responsabil. Cred că mama Andreea e cea mai faină versiune a mea.

ELLE: Ce iubești cel mai mult la cariera ta? Știu că ai început să lucrezi în radio la o vârstă foarte mică.

Andreea Remețan: Cred că cel mai mult iubesc sentimentul de libertate. Faptul ca radioul îmi lasă spațiul de a fi cine sunt eu cu adevărat: un om vesel, optimist, îndrăgostit nebunește de viață. Lucrez la radio de la 14 ani. Am trecut prin cele mai mari radiouri naționale din Romania (câte 7 ani prin fiecare loc, mereu) și, pe unde m-am oprit, m-am simțit mereu ca într-o familie. Să ai colegi, dar și ascultători, care îți devin prieteni e o binecuvântare. Și să mergi la job fără să simți că mergi la serviciu, e ca și cum ai câștigat jackpot-ul pe viață.

ELLE: Adesea, concentrându-ne pe ceilalți și treburile zilnice, uităm să ne iubim pe noi. Tu cum te răsfeți?

Andreea Remețan: Mă răsfăț prin gesturi mari sau mici. Recunosc că am învățat destul de târziu să fac asta, dar îmi place mult acum, mai ales că nu mă mai judec. Mă răsfăț destul de des plecând în city break-uri, descoperind destinații noi. Alteori, mă răsfăț cu un somn la prânz sau cu o amandină. Iar recent, după ce am trecut cu brio de examenul pentru specializarea de instructor de pilates, m-am gândit că aș putea să mă răsfăț cu o bijuterie care să marcheze acest moment atât de important al vieții mele. Cred că Be Love, noua campanie Pandora, e perfectă pentru a marca acest nou început în lumea pilates-ului.

ELLE: Pot bijuteriile să fie o formă de self-love? Cum le privești în contextul vieții tale și al stilului tău personal?

Andreea Remețan: Bijuteriile pot fi o formă de self love, atunci când ți le oferi din dorința de a marca un moment important, cum spuneam mai devreme. Altfel, eu simt că bijuteriile îmi definesc stilul personal și vorbesc despre toate personalitățile care se ascund în femeia Andreea.

Uneori sunt rock mama, alteori sunt Andreea romantică. Sunt zile în care vreau să ies în evidență purtând piese masive, cu personalitate, și momente în care perlele și aurul fin vin și îmi scot la iveală personalitatea jucăușă. Mereu îmi aleg bijuteriile în acord cu starea și cu femeia pe care vreau să o reprezint într-o zi anume.

ELLE: Ți-ai exprimat vreodată dragostea oferind o bijuterie? Crezi că o bijuterie poate reprezenta un simbol al iubirii?

Andreea Remețan: Ofer mereu bijuterii în dar femeilor din viața mea. Cred că noi între noi apreciem altfel aceste daruri. La rândul meu, îmi port prietenele la gât și țin mereu minte din partea cui vine un anumit dar, fapt care nu se întâmplă în cazul altor cadouri. Asta e magia bijuteriilor.

ELLE: Ai o bijuterie care are o însemnătate aparte pentru tine? Ne poți spune povestea ei?

Andreea Remețan: Port mereu un inel din argint, cu o piatră de râu, albastră. E inelul creat de fiul meu, la Școala de Bijuterie Contemporană. În curând, Șerban va trece la modulul avansați și sunt foarte mândră de parcursul lui. Acest inel îmi aduce mereu aminte de câtă hotărâre se poate ascunde într-un adolescent de 15 ani. Abia aștept prima lui colecție. Go, go, Șerb!

ELLE: Dacă ai putea crea un talisman care să reprezinte iubirea, cum ar arăta?

Andreea Remețan: Ar fi un pandantiv în formă de zmeu. Zmeul simbolizează libertatea și în același timp apartenența la… cineva. E liber, însă mereu conectat la mâna care îl lasă să zboare liber în văzduh. E ca atunci când ești într-o relație, însă te simți liber să fii tu. În plus, zmeul înfruntă vântul și îți arată că poți mereu să te ridici după ce ai luat o trântă.

ELLE: Ce înseamnă Pandora pentru tine? Când și cum ai intrat prima oară în contact cu bijuteriile lor?

Andreea Remețan: Pandora e parte din universul meu de mulți ani. Port și acum primul meu inel Pandora: un trifoi cu patru foi. Mi-l cumpărasem într-o perioadă a vieții mele când aveam nevoie de puțin (mai mult) noroc. Mai apoi, am început să colecționez talismanele lor în timpul călătoriilor mele. Mi se părea cool să îmi aduc aminte de un oraș anume, purtându-l la mână.

Bijuterii Pandora Fotografii: Ștefan Dani Realizatoare: Daria Georgescu Direcție lumini: David Dorohoianu. Machiaj: Julia Ganu / Endorphin Lab. Coafură: Adrian Trif / Endorphin Lab. Asistente styling: Irina Bucur și Alicia Iortoman.

