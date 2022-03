Cele mai eficiente ingrediente anti-aging și produsele în care le regăsim

Factorii externi

După vârsta de 25 de ani, cantitatea de colagen, elastină și acid hialuronic din corp începe să scadă, cu impact direct asupra pielii, care începe să-și piardă fermitatea, elasticitatea, luminozitatea și să se confrunte cu riduri și linii fine. Pe lângă îmbătrânire, calitatea pielii e influențată și de factori externi, precum poluarea sau expunerea la soare. Cum nu îi putem ține sub control, avem nevoie de o rutină de îngrijire eficientă, special concepută pentru problemele pielii noastre.

La Roche-Posay a reușit, în parteneriat cu medici dermatologi din întreaga lume, să dezvolte produse antirid inovatoare, ce conțin ingrediente active, care asigură o eficacitate sporită şi o toleranţă ridicată pentru toate tipurile de ten, inclusiv cel sensibil. În plus, produsele brand-ului La Roche-Posay pot fi folosite chiar și după o procedură facială.

Ingredientele-cheie pentru tenul tău

Una dintre consecințele îmbătrânirii tenului o reprezintă aspectul tern și pierderea luminozității. Potrivit dermatologilor, vitamina C poate reda strălucirea pielii. E cel mai abundent antioxidant din piele, însă din cauza absenței unei enzime specifice, nu putem să o sintetizăm. De aceea, trebuie să folosim produse topice bogate în vitamina C, iar Serumul Vitamina C10 Pură de la La Roche-Posay e un astfel de produs. Vitamina C pură din compoziția sa este cea mai activă formă biologică de vitamina C, cu importante proprietăți anti-aging, renumită pentru capacitatea de a promova formarea de colagen, de a crește elastina, a reduce stresul oxidativ și de a redefini textura pielii. Asta înseamnă nu doar că pielea ta va deveni mai luminoasă, cu un aspect mai uniform, ci și că ridurile și liniile fine vor fi reduse vizibil.

Serumul Vitamina C10 Pură este bogat și în alte ingrediente esențiale pentru un ten mai luminos, redefinit, precum acidul salicilic, care exfoliază delicat și facilitează eliminarea celulelor moarte, dar și neurosensină și apă termală La Roche-Posay, ce contracarează inflamația pentru a lăsa pielea intens calmată.

Un alt ingredient de care are nevoie tenul este acidul hialuronic, ce se găsește în mod natural în corpul nostru și funcționează ca un burete ce reține umiditatea în țesuturi. Calitatea și cantitatea lui se reduc în timp, ducând la apariția ridurilor. Din nou, o rutină corespunzătoare poate ajuta. Pe lângă Serumul Vitamina C10 Pură, introdu în rutina de îngrijire și HYALU B5 SERUM cu Acid Hialuronic Pur și Vitamina B5. Această combinație te va ajuta să corectezi liniile fine și ridurile și să redai luminozitatea tenului tău.



Serumul repară bariera cutanată, reumple și reduce semnificativ ridurile și liniile fine. Datorită formulei unice, ce combină două tipuri de Acid Hialuronic Pur, Vitamina B5 și Madecassoside, HYALU B5 SERUM este soluția zilnică anti-îmbătrânire, ce repară pielea într-o oră, asigurând eficacitate sporită şi toleranţă ridicată pentru toate tipurile de piele, la orice vârstă. În plus, ajută tenul să-și recapete elasticitatea, fermitatea și strălucirea, lăsând pielea hidratată, netedă și catifelată.

Pentru efecte amplificate în rutina antirid, folosește Serumul Vitamina C10 Pură dimineața (aplică apoi un produs cu SPF minim 30), iar seara HYALU B5 SERUM. Ambele sunt potrivite pentru tenul sensibil, putând fi folosite și după realizarea unui tratament facial.

Însă nu uita că cel mai eficient produs antirid rămâne protecția solară! Crema cu SPF nu trebuie să lipsească din rutina ta de îngrijire în nici o zi a anului, pentru a preveni foto-îmbătrânirea! Un bun exemplu, care nu doar că protejează împotriva radiațiilor UV, ci și corectează semnele îmbătrânirii, este Anthelios Age Correct SPF50, cu protecție ridicată UV, dar și cu ingrediente active antirid precum Acid Hialuronic, Phe-Resorcinol sau Niacinamidă.