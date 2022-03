Cel mai frumos cadou de 8 martie? O bijuterie personalizată de la CHIC BIJOUX!

Știm că dragostea nu se poate exprima în cuvinte, însă poți să oferi o bijuterie care să vorbească în locul tău.

În cele ce urmează, îți prezentăm câteva bijuterii superbe, pe care le poți oferi drept cadouri de 8 martie pentru mama ta sau pentru iubita ori soția ta, alături de care ți-ai întemeiat o familie. Sunt bijuterii care exprimă grija și iubirea mamelor față de copii și de familie și suntem siguri că îți vor plăcea!

Începem lista de recomandări prin a-ți prezenta două lănțișoare superbe. Lănțișoarele cu pandantiv nu sunt simple bijuterii: având în vedere că stau lângă inimă, au și o altfel de încărcătură emoțională, astfel că sunt ideale pentru a fi dăruite de 8 martie. Pentru o proaspătă mamică, acest superb Lantisor cu Diamant Natural – Pandantiv Mom si 2 picioruse – Argint 925 placat cu Aur Galben 18K este ideal pentru a sărbători primul 8 martie în calitate de mamă. Poate fi personalizat cu numele copilului sau al copiilor și este decorat cu un diamant superb, incolor. Acest lănțișor poate fi realizat cu un picioruș sau mai multe.

O adevărată comoară este și acest Lantisor cu pandantiv personalizat cu familie – Happy together – Banut de 20 mm – Aur Galben 14K. Poate fi personalizat in functie de cati membri exista in familie și de asemenea, poți alege tipul de aur din care să fie realizată bijuterie. Spatele pandantivului poate fi de asemenea personalizat cu numele mamicii, o dată specială, inițialele membrilor familiei sau un mesaj scurt, dar emoționant. Cu siguranță va fi o bijuterie purtată cu drag și care poate fi păstrată drept moștenire de familie.

Un cadou special atât pentru mamă, dar și pentru fiică este acest Set personalizat – Mom of girls – Lantisor si bratara – Argint 925. Nu-i așa că arată superb? Bijuteriile exprimă legătura dintre fiică și mamă, una dintre cele mai puternice din lume și prietenia care se formează încă din primele secunde de viață ale fiicei. Bijuteriile pot fi personalizate cu nume, inițiale sau o dată importantă și există opțiunea de a le placa, alegând aur galben sau roz.

Nu puteam să nu îți recomandăm și o bijuterie ușor de purtat, practică și care sigur va atrage multe complimente. Este vorba despre acest superb Inel personalizat 3 nume – Argint 925, cristale Swarovski. Poate fi personalizat cu numele copiilor sau cu numele membrilor familiei. Este interesant de menționat și faptul că poți alege culoarea cristalelor în funcție de ghidul disponibil pe site-ul CHIC BIJOUX, astfel încât semnificație să fie una aparte. Inelul poate fi placat cu aur, dacă se dorește și este bine de știut că se realizează în funcție de mărimea pe care o vei indica, astfel încât să se potrivească perfect persoanei dragi ție.

Dacă ți-au plăcut aceste bijuterii și vrei să le comanzi sau dacă îți dorești să vezi și altele, intră pe site-ul CHIC BIJOUX și cu siguranță te vor impresiona modelele disponibile.

Sursa foto: chicbijoux.ro

