Cea mai tare petrecere de Halloween din Transilvania cu Boris Brejcha într-un show special by DUA & UNTOLD

Pe 31 octombrie, Cluj-Napoca devine epicentrul unei nopți pe care o vei ține minte pentru totdeauna. Evenimentul DUA presents Boris Brejcha în Cluj-Napoca' aduce în BT Arena cea mai intensă noapte de Halloween, creată de DUA & UNTOLD, unde muzica, lumina și energia se transformă într-un show de neuitat.

Transilvania are multe legende, dar în noaptea de Halloween, cea mai mare dintre ele poartă o mască. The master of sound', Boris Brejcha, considerat creatorul genului High Tech Minimal, vine la BT Arena într-un show special, gândit ca o călătorie sonoră și vizuală, în care misterul și tehnologia se împletesc perfect. Alături de el vor urca pe scenă Cezar, Marwan DUA și Akos, care vor completa cea mai misterioasă noapte din an.

Producție demnă de un festival

Producția evenimentului este una impresionantă: 222 lumini, un ecran LED uriaș, de 130 de metri pătrați, suspendat chiar deasupra zonei de public și cel mai puternic sistem de sunet pe care BTArena l-a avut vreodată. Totul este gândit pentru o experiență imersivă care va transforma sala polivalentă într-un univers senzorial în care luminile și sunetele vor pulsa la unison.

Boris Brejcha, artistul care va transforma Halloween-ul într-un show total

Boris Brejcha este unul dintre artiștii care au schimbat regulile muzicii electronice moderne. Recunoscut la nivel internațional pentru stilul său inconfundabil și aparițiile spectaculoase sub celebra mască venețiană, Boris Brejcha va oferi un show de Halloween complex, încărcat de ritm, intensitate, mister și haos calculat. Stilul său unic face din fiecare apariție live o experiență de neuitat.

Pregătește-ți outfitul pentru cea mai intensă noapte de Halloween

Conceptul „Halloween Transylvania' înseamnă mai mult decât un eveniment, este o poveste care prinde viață prin lumini și sunet. Participanții vor intra complet în atmosferă cu outfiturile de Halloween, iar la eveniment vor fi disponibile în număr limitat articole din merch-ul oficial Boris Brejcha. Alege-ți outfitul preferat și completează-ți look-ul de Halloween direct la BT Arena.

Ultimele bilete disponibile pentru cea mai tare petrecere de Halloween

Pentru cei care nu vor să rateze cea mai epică noapte de Halloween din Transilvania, ultimele bilete sunt disponibile pe entertix.ro.

În ziua evenimentului, prețurile vor crește, iar numărul de bilete rămase este extrem de limitat.

Halloween-ul are un singur loc în care prinde viață cu adevărat: la Cluj-Napoca, pe 31 octombrie, la BT Arena, în cadrul evenimentului Halloween Transylvania with Boris Brejcha', by DUA & UNTOLD.

Toate informațiile despre eveniment sunt disponibile pe pagina oficială de Instagram DUA – @dua_culture

Sursa foto: Untold

