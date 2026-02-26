Calitatea și serviciile OPTIBlu, premiate de consumatori prin două distincții ICERTIAS 

Alegerea ochelarilor nu ar trebui să presupună compromisuri. E firesc să cauți o ramă care te reprezintă, lentile potrivite pentru stilul tău de viață și o recomandare corectă, fără presiune și fără costuri neprevăzute pe bonul fiscal. Iar când această experiență este confirmată prin alegerile consumatorilor, mesajul devine cu atât mai relevant.

OPTIBlu, parte a Optical Investment Group, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul opticii medicale din România, a fost desemnat câștigător al distincției Best Buy Award oferită de ICERTIAS la categoria „ochelari de vedere', pentru cel mai bun raport calitate-preț. În plus, brandul a obținut și distincția Customers Friend, pentru excelență în servicii, o exclusivitate în România în categoria sa.

Ce validează, de fapt, aceste premii?

ICERTIAS este o organizație internațională care evaluează branduri pe baza unor cercetări independente de piață. Best Buy Award reflectă percepția consumatorilor asupra raportului optim calitate-preț într-o categorie, iar Customers Friend urmărește, în același registru, calitatea serviciilor și a experienței oferite.

Cu alte cuvinte, distincțiile nu sunt doar o etichetă „de vitrină', ci un semnal despre încredere și consecvență, construit direct din experiențele oamenilor.

Importanța raportului calitate-preț

Când vorbim despre „ochelari de vedere', calitatea nu se vede doar în ramă. Se înțelege prin consultație, în explicațiile pe care le primești, în alegerea lentilelor și în felul în care ți se potrivesc, la final, în viața de zi cu zi. Iar prețul corect nu înseamnă reduceri, ci un echilibru între produs, recomandare și servicii.

În ultimii ani, multe dintre deciziile noastre au devenit mai informate și mai pragmatice, inclusiv atunci când alegem ceva cu o componentă estetică puternică. De la look, trecem rapid la întrebări simple, dar importante. Ce mi se potrivește? Ce primesc exact? Cât mă costă, pe termen lung? În acest registru, premiul pentru raport calitate-preț devine mai mult decât o validare comercială. Devine un reper.

Despre experiență, nu doar promisiuni

Distincția pentru excelență în servicii vine la pachet cu o așteptare din partea consumatorilor noștri. Să fie simplu. Să fie clar. Să fie consecvent, indiferent de locație. Pentru un client, „serviciu bun' înseamnă, de multe ori, acele detalii care fac diferența în câteva minute. Recomandări transparente, pași logici, explicații fără jargon și o experiență predictibilă, de la prima discuție până la produsul final.

În 2026, ochelarii rămân un statement, dar sunt și un instrument de sănătate. Iar atunci când petrecem mult timp între ecrane și întâlniri, vrem ca lucrurile să funcționeze simplu, fără să consumăm timp în plus și fără să plătim mai mult decât trebuie.

Cele două distincții ICERTIAS primite de OPTIBlu traduc, pe scurt, exact aceste puncte. Un loc în care consumatorii găsesc echilibrul între preț și calitate, plus o experiență de servicii care face alegerea mai ușoară.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group (OIG) este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 600 de angajați cu 98 de magazine sub brandurile OPTIblu, Optiplaza și O51 – o rețea extinsă dedicată vederii sănătoase, stilului personal și inovației în îngrijirea ochilor.

Din 2025, este parte din grupul EssilorLuxottica, liderul global în domeniul opticii și al ochelarilor premium.

