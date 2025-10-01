BOSS dezvăluie colecția Spring/Summer 2026: o celebrare a puterii, rafinamentului și autenticității

BOSS dezvăluie colecția Spring/Summer 2026: o celebrare a puterii, rafinamentului și autenticității

Pentru sezonul Spring/Summer 2026, BOSS a prezentat la Fonderia Macchi din Milano o colecție în care funcționalitatea, simplitatea și precizia sunt redefinite printr-un limbaj vizual inovator și declarații îndrăznețe de design contemporan.

Sub tema magnetică „The BOSS Paradox', show-ul a adus pe catwalk ținute pentru femei și bărbați care subliniază versatilitatea brandului și celebrează diversitatea surselor de inspirație ce modelează identitatea BOSS.

În centrul colecției stă un joc de contraste: povești aparent opuse se împletesc într-un dialog vizual între ordine și haos, între rigoare și libertate. Această tensiune creativă nu doar definește estetica sezonului, ci devine o expresie a modului în care BOSS reușește să transforme extremele în echilibru și să construiască o nouă formă de eleganță contemporană.

Definită de linii curate, materiale luxoase și o paletă cromatică ce oscilează între nuanțe neutre și accente solare, colecția aduce în prim-plan contrastul dintre forță și delicatețe. Siluete fluide, sacouri impecabil croite, texturi ușor lucioase și detalii neașteptate conturează garderoba verii 2026 – o garderobă în care atât femeia cât și bărbatul BOSS respiră încredere și libertate.

CONTRASTUL CREEAZĂ COEZIUNE: PARADOXUL BOSS

„Arta face parte din istoria brandului BOSS. Această moștenire a dat naștere colaborării noastre cu o varietate de artiști talentați și diverși. În colecție există straturi multiple de influență: de la design și arhitectură, la dans contemporan – și tot ceea ce se află între ele', explică Marco Falcioni, Creative Director HUGO BOSS. „Show-ul este un tribut adus creativității și o nouă explorare a relației BOSS cu lumea artei.'

Pentru sezonul Spring/Summer 2026, echipa de design BOSS a privit spre simplitatea și rigoarea arhitecturii, dar și spre designul industrial german al anilor 60. Minimalismul, claritatea și precizia se regăsesc în siluetele geometrice și în croielile impecabile ale colecției.

În contrapunct, sursele de inspirație din dansul contemporan și din libertatea exprimată de arta modernă au adus elemente de haos, fluiditate și imprevizibilitate, care destabilizează și, totodată, reîmprospătează estetica BOSS.

Rezultatul? O fuziune spectaculoasă între ordine și dezordine, între structură și libertate. Această tensiune creativă creează o coeziune surprinzătoare, unde rafinamentul croiului întâlnește vibrația artistică, iar clasicul devine extraordinar.

Paradoxul BOSS confirmă încă o dată puterea brandului de a transforma contrastul într-o semnătură stilistică. Colecția SS26 nu este doar modă – este o declarație artistică ce ne invită să descoperim frumusețea dintre extreme.

AESTHETICS OF DECAY: când arta devine performer pe catwalk-ul BOSS

Pentru show-ul Paradox, BOSS a transformat spațiul industrial al Fonderia Macchi din Milano într-o experiență imersivă, printr-o instalație semnată de artistul contemporan olandez Boris Acket. Cunoscut pentru lucrările sale multidisciplinare ce combină lumina, umbra, mișcarea și sunetul, Acket a adus pe scenă o reinterpretare a uneia dintre creațiile sale emblematice – Aesthetics of Decay.

„Am reimaginat lucrarea ca pe o entitate reflexivă autonomă, un performer non-uman care ghidează modelele în timp ce defilează', explică artistul. „Este o piesă construită pe juxtapunere: creație și distrugere care se desfășoară în paralel.'

Astfel, fiecare model a fost parte dintr-o coregrafie extinsă, unde materialele, corpurile și lumina se intersectează într-un dans continuu. Aesthetics of Decay nu doar completează colecția SS26, ci îi amplifică mesajul – acela că frumusețea se naște din contrast, iar paradoxul este sursa unei eleganțe atemporale.

AI: Noua frontieră a creativității

Pentru a crea un storytelling imersiv și dinamic în spațiul digital și pentru a iniția un dialog autentic cu lumea artei, BOSS a colaborat cu patru artiști digitali din discipline diferite, fiecare cu un limbaj și o viziune artistică unică. Instrumentul lor comun: inteligența artificială, folosită ca mijloc de expresie creativă.

Provocarea lansată de BOSS a fost aceea de a explora conceptul The BOSS Paradox, inspirându-se din tensiunea dintre ordine și dezordine, și de a transpune această dualitate în lucrări digitale.

Rezultatul este un proiect care extinde colecția SS26 dincolo de podium, transformând-o într-o conversație culturală despre artă, tehnologie și viitorul creativității. Astfel, paradoxul BOSS nu mai este doar vizibil în țesături și croieli, ci trăiește și în spațiul virtual – acolo unde noile frontiere ale artei sunt explorate cu curaj și imaginație.

Un runway strălucitor și un front row de excepție

Show-ul BOSS Spring/Summer 2026 a fost urmărit de peste 600 de invitați, transformând seara într-un veritabil eveniment cultural și monden. În primul rând al prezentării s-au aflat nume sonore, ambasadori ai brandului și figuri iconice ale stilului contemporan: David Beckham, Aaron Pierre, Ishaan Khatter și Khaby Lame.

Prezența lor a adăugat un plus de magnetism și relevanță globală, subliniind legătura profundă a BOSS cu lumea sportului, filmului, culturii pop și digitalului. Podiumul și front row-ul au devenit astfel parte din același spectacol al contrastelor și al expresiei autentice – exact ceea ce definește The BOSS Paradox.

Despre BOSS și HUGO BOSS:

BOSS este brandul conceput pentru persoane îndrăznețe, determinate, care își trăiesc viața după propriile reguli, cu pasiune, stil și scop. Colecțiile oferă modele dinamice și moderne pentru cei care se acceptă pe deplin și fără ezitări: ca propriul lor BOSS. Măiestria tradițională a mărcii, costumele sportive, îmbrăcămintea casual, denimul, articolele sport și accesoriile răspund nevoilor de stil ale consumatorului exigent. Parfumurile, ochelarii, ceasurile și îmbrăcămintea pentru copii licențiate completează marca. Lumea BOSS poate fi experimentată în aproximativ 500 de magazine proprii din întreaga lume. BOSS este marca principală a HUGO BOSS, una dintre companiile lider poziționate în segmentul premium al pieței globale de îmbrăcăminte. Grupul oferă colecții în 129 de țări, în peste 8.000 de puncte de vânzare și online în 74 de țări prin intermediul hugoboss.com. Cu peste 18.500 de angajați în întreaga lume, compania, cu sediul în Metzingen (Germania), a înregistrat vânzări de 4,3 miliarde de euro în anul fiscal 2024.

