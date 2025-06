Beach, Please! aduce artiști cu trofee globale: ASAP Rocky, laureat Cannes Lions

A$AP Rocky, headlinerul Beach, Please! 2025, a fost premiat zilele trecute cu un Gold Lion la Cannes Lions, în cadrul categoriei Entertainment Lions for Music. Campania premiată – „Tailor Swift' – poartă semnătura agenției Iconoclast din Los Angeles și se numără printre cele treii premii Gold din această categorie. Distincția vine ca o recunoaștere a impactului său artistic și social, iar participarea sa la festivalul din Costinești transformă Beach, Please! într-o scenă a excelenței internaționale.

Proiectul premiat semnat de A$AP Rocky combină muzica, estetica cinematografică și storytelling-ul cu un mesaj social puternic. Este o dovadă că artistul nu este doar un entertainer, ci și o voce creativă influentă, conectată profund la realitățile generației sale. Pentru publicul din România, concertul de la Beach, Please! va fi mai mult decât un show – va fi o experiență artistică relevantă și contemporană.

Premiul câștigat la Cannes vine în cel mai bun moment: în iulie, Rocky urcă pe scena celui mai mare festival de muzică din Europa – Beach, Please! 2025, organizat la Costinești, pe o suprafață de 21 de hectare, cu o producție care egalează marile festivaluri din Statele Unite. Este o premieră nu doar pentru România, ci pentru întregul continent.

Festivalul aduce în acest an superlative greu de egalat: cea mai mare scenă montată vreodată în Europa, cel mai puternic sistem de sonorizare de pe continent, investiții de peste 19 milioane de euro și un impact economic estimat la peste 70 de milioane de euro pentru regiunea Costinești – sudul litoralului românesc.

Lineup-ul include nume de referință din muzica globală – 21 Savage, Young Thug, Lil Baby și alții – dar păstrează ADN-ul românesc al festivalului. Beach, Please! nu se extinde în alte orașe sau țări. Rămânem aici, în Costinești. Pentru că vrem ca tinerii din România să aibă parte de o experiență la cel mai înalt nivel, acasă', spun organizatorii.

Mai mult decât un festival, Beach, Please! este o infrastructură culturală cu viziune pe termen lung: 6 hectare de pavele, 500 de copaci plantați, 10 km de rețele tehnice, 45 de hidranți – mai mulți decât în întreaga localitate Costinești – și o echipă de peste 4.500 de oameni care lucrează la organizare.

Totodată, siguranța și sustenabilitatea rămân priorități. Cu 800 de agenți de pază, două spitale mobile, 100 de camere video supravegheate și zone gratuite de telefonie fixă în interiorul festivalului, Beach, Please! devine un spațiu sigur, conectat și empatic. Suntem o generație mai responsabilă decât pare. Festivalul nu este despre exces, ci despre apartenență, exprimare, siguranță și echilibru', a spus Selly, co-fondator Beach, Please!, în cadrul conferinței de presă.

Ediția 2025 este dovada că România poate fi gazda unui fenomen cultural global, fără compromisuri. Cu artiști premiați internațional și o comunitate locală care susține inovația, Beach, Please! este mai mult decât un festival – este o declarație de încredere în viitorul acestei generații.

Foto: Beach, Please!

