Băneasa Xclusive Days – 3 zile de oferte, cadouri și experiențe premium pregătite doar pentru tine

Advertorial
  Advertorial
Băneasa Shopping City extinde universul Xclusive prin organizarea unei noi ediții Băneasa Xclusive Days. În weekendul 31 octombrie – 2 noiembrie, clienții sunt așteptați cu oferte speciale, cadouri premium și experiențe personalizate, special pregătite de magazinele aflate în excusivitate în Băneasa Shopping City, totul gândit astfel încât fiecare vizită să fie transformată în Your Exclusive Selection of Moments and Style

Băneasa Xclusive Days – Your Xclusive Selection of Moments and Style

În cadrul Băneasa Xclusive Days, rafinamentul este celebrat în toate formele lui. Fie că alegi să explorezi noile colecții de haine și accesorii, să descoperi universul olfactiv al parfumurilor rare sau să te răsfeți cu produse de make-up și skin care ce transformă o simplă rutină într-un ritual de frumusețe, Băneasa Xclusive Days reprezintă o invitație de a redescoperi frumusețea detaliilor. 

Vizitează Băneasa Shopping City în weekendul 31 octombrie – 2 noiembrie și bucură-te de ofertele speciale, experiențele și cadourile premium garantate la achiziții din magazinele Xclusive. Accesează www.baneasa.ro și descoperă ofertele!

Pantofi din satin, jachete din piele întoarsă, animal print, bomber & aviator jackets, articole oversized, note de burgundy, imprimeu cu dungi, articole din piele cu influențe punk-ish și piese boho sunt doar câteva dintre elementele care definesc sezonul FW 25. Sezonul acesta, designerii mizează pe o estetică echilibrată, în care tonurile neutre, texturile bogate și croielile perfecte vorbesc despre rafinament fără efort. 

O selecție unică de branduri, disponibile exclusiv în Băneasa Shopping City, au pregătit oferte speciale weekend-ul acesta: Babylon, Balizza, Bitolia, Boggi, Breitling, Casa Frumoasă, Chopard, Damiani, Emporio Armani, Falconeri, FREYWILLE, Gentleman Store, Gerard Darel, HUGO, Icon, Ilinca, Kids Loft, Kidz Sport, Longines, Luisa Spagnoli, Maison Couture, Marina Rinaldi, 051, Omega-Zenith Boutique, Pinko, SETHÈ, Sport Couture, TAG Heuer, Tissot, Trends by Adina Buzatu și Weekend Max Mara – descoperă ofertele aici.

Beauty with purpose – detaliul care completează orice apariție

Eleganța nu se oprește la haine. Ea continuă în universul de beauty exclusiv, în care parfumurile, make-up-ul și produsele de skin care devin o extensie a personalității. În boutique-urile dedicate, disponibile doar în Băneasa Shopping City, se regăsesc branduri care scriu istoria rafinamentului olfactiv și al frumuseții contemporane prin lansarea unor formule high-performance de skin-care și make-up, concepute pentru susținerea unei frumuseți de lungă durată. Machiajul devine astfel o declarație de atitudine, un mix între luminozitate și subtilitate. Iar parfumul? Este amprenta finală a fiecărei apariții, acel detaliu care transformă o ținută într-o poveste completă. 

Răsfață-te prin vizite la DIOR, Armani Boutique, Guerlain și YSL Boutique – toate te așteptă cu cadouri premium, demne de universul de beauty Xclusive. 

Xclusive by Băneasa Shopping City

Băneasa Shopping City găzduiește peste 40 de magazine exclusive, aici fiind și locul unde numeroase branduri aduc colecții capsulă, ediții limitate, precum și o mulțime de articole premium, care nu se găsesc în nicio altă locație la nivel național. 

Despre Băneasa Shopping City

Centrul comercial Băneasa Shopping City este lider pe piața locală de fashion şi entertainment, oferind clienților săi un mix unic de branduri, care poate satisface şi cele mai exigențe dorințe în materie de shopping, de la cele de renume internațional, la magazine ale designerilor români, precum și o varietate de restaurante rafinate și cafenele. Centrul comercial acomodează, de asemenea, o zonă impresionantă pentru divertisment, Cineplexx Băneasa. Toate aceste caracteristici sunt menite să asigure confortul clienților şi transformă Băneasa Shopping City în destinația exclusivistă de shopping, relaxare și entertainment a României.

