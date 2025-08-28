Back to Cool – întoarcerea la școală, în propriul tău stil

Întoarcerea la școală nu trebuie să însemne sfârșitul relaxării din vacanță. Dimpotrivă – poate fi un pretext pentru a-ți redefini stilul și a te exprima liber. Epantofi.ro lansează campania „Back to Cool', care arată că a fi cool nu este un privilegiu – este o alegere. Tot ce ai nevoie este vibe-ul potrivit: sneakerși care fac furori pe TikTok, un rucsac care poate ține pasul cu viața de zi cu zi și un look care te face să te simți tu însuți, în orice situație.

Campania aduce în prim-plan cele mai populare branduri ale sezonului – adidas, Puma, Vans, Reebok, New Balance, Converse, Skechers – cu produse care combină confortul, funcționalitatea și relaxarea. Pentru că astăzi, cool înseamnă libertate, individualitate și curajul de a-ți mixa stilurile – exact așa cum o fac creatorii de top de pe Instagram sau TikTok.

Girls who set the vibe

Pentru adolescentele care știu că moda e mai mult decât haine – e un mod de exprimare. Sneakerșii adidas Samba, Puma Suede sau clasicele Vans Old Skool sunt modele-vedetă în lookbook-urile tiktokerelor și trendsetterelor din Copenhaga sau Seul. Asortați cu fuste mini, cămăși oversized, sacouri sau pulovere moi în stilul soft girl aesthetic, creează ținute cu personalitate, dar lejere și naturale.

Accesoriul-cheie: rucsacul – nu cel plictisitor din clasele primare, ci unul plin de detalii, cu logo vizibil, care devine parte din outfit. Combinarea funcționalității cu estetica este un must în 2025 – pentru că cool înseamnă ceea ce funcționează cu adevărat, zi de zi.

Foto: epantofi

Boys who own the look

Revenirea la școală e momentul ideal pentru a-ți prelua controlul asupra stilului personal. Adolescenții sunt tot mai inspirați de vibe-ul „college' de pe TikTok: tricouri rugby, pantaloni largi, hanorace cu glugă și, bineînțeles, sneakerși. adidas Campus, Puma Smash sau legendarul Reebok devin baza perfectă pentru experimente vestimentare. Sunt modele care au trecut testul timpului și care se integrează ușor în tendințele care apar zilnic pe social media.

On the back? Un rucsac de la Vans, adidas sau Puma. Ideal: oversized, cu compartimente pentru tot – de la cărți și laptop, până la sticla de apă. Cool este faptul că îl poți purta cu orice – de la un sacou elegant până la un trening lejer.

Mini queens of the playground

Fetițele știu ce le place – și vor să se simtă ca eroinele propriilor povești. Sneakerșii colorați de la adidas, New Balance sau modelele Disney, cu luminițe și accente de poveste, le oferă exact ce au nevoie: confort și bucuria de a-i purta. Închiderile cu velcro transformă rutina zilnică într-o joacă.

Rucsacuri? Ideal pastelate, cu imprimeuri jucăușe și spate întărit. Cool nu este doar ceea ce arată adorabil, dar are și grijă de postura corectă – nimeni nu ar trebui să care greutăți fără susținere.

Little kings of confidence

Băiețeii apreciază lucrurile simple și practice. Sneakerșii de la Skechers, adidas sau Vans sunt atât de versatili încât se potrivesc în orice context – la școală, antrenamente sau joacă. Ce e cool? Faptul că încălțămintea și rucsacul nu stau în calea mișcării. Rucsacurile cu compartimentare inteligentă și cataramă frontală protejează spatele și reduc disconfortul după o zi lungă – lucru apreciat atât de copii, cât și de părinți.

Back to Cool – alege-ți vibe-ul pe epantofi.ro

Campania „Back to Cool' ne reamintește că stilul pornește de la lucrurile mici – de la pantofii în care vrei să cucerești lumea și rucsacul care îți devine aliat zi de zi. Ele sunt declarația ta personală.

Toate produsele din campania „Back to Cool' sunt deja disponibile pe epantofi.ro și în aplicație. Prinde vibe-ul înaintea celorlalți.

Foto: epantofi

