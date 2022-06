Atunci când tehnologia întâlnește arta

În al doilea an al parteneriatului, OPPO aduce smartphone-ul oficial Art Safari, un eveniment cultural ale cărui structură, concept și amploare sunt deja recunoscute în țară și pe plan internațional.

Ajuns la cea de-a noua ediție, Art Safari este un eveniment pe care îl așteaptă atât cunoscătorii, cât și amatorii de artă. Muzeul temporar anual găzduiește expoziții speciale care aduc în fața publicului atât artă de patrimoniu, explorând moștenirile unora dintre numele grele ale artei locale, dar și artă contemporană.

Anul acesta este unul cu atât mai special pentru eveniment, pentru că marchează o reinventare a expoziției care, în perioada 12 mai – 7 august, va oferi o nouă experiență de vizitare, întinsă pe trei luni, la Palatul Dacia-România din centrul vechi al Bucureștiului. Și, în premieră, în loc de unul, evenimentul va găzdui două sezoane expoziționale.

Pe lângă nume mari ale artei internaționale, precum Picasso și Dali, expozițiile din primul sezon vor mai găzdui lucrări ale Irinei Dragomir, artista care practică pictură figurativă pop și care a mai expus și în trecut în cadrul aceluiași eveniment; fotografii semnate de Barbara Klemm pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung (citești un interviu cu reputata fotografă chiar în paginile alăturate), devenite în timp repere ale istoriei recente; arta lui Marcel Iancu, picturi ale maestrului român Theodor Aman și, nu în ultimul rând, expoziția „Unlimited Me, In Portrait, realizată în colaborare cu OPPO. Realizată cu ajutorul telefonului OPPO Reno7 Lite 5G, galeria prezintă portrete care celebrează frumusețea diversă a femeilor din România, realizate de Tibi Vîntur, fotograf consacrat în peisajul artistic.

„Inspirația a fost dată de frumusețea iubitorilor de artă, dar aș putea spune că m-am inspirat și din lucrările unora dintre artiștii expuși în această ediție a Art Safari., povestește Tibi Vîntur.

Tibi Vîntur, creator digital, art director și fotograf de modă, a realizat, cu smartphone-ul OPPO Reno7 Lite 5G, o serie de fotografii ce o au ca protagonistă pe Thea Costache, modelul ales și pentru ședința foto pentru coperta revistei ELLE. După cum vezi chiar din aceste pagini, smartphone-ul demonstrează din plin că poate crea imagini similare unor opere de artă, optime pentru copertă, demne de a inspira și are capacitatea de a transpune în fotografie spiritul oamenilor Art Safari, printr-o cameră performantă, în pas cu era digitală pe care o trăim.

„Experiența a fost foarte tare, spun acest lucru pentru că eu sunt adeptul pozelor făcute cu telefonul și am ajuns la concluzia că OPPO Reno7 Lite 5G e aliatul perfect atunci când vrei să faci portrete cu telefonul, și pot să spun după acest shooting că mi-a plăcut foarte mult și de-abia aștept să repet experiența. , mai spune fotograful.

Pentru a inspira și mai multe talente, Oppo va lansa, de asemenea, și Reno Academy pentru a înregistra fiecare moment semnificativ din viața ta. Oppo va colabora cu creatori de conținut populari pe rețelele

de socializare, într-o serie de activități menite să demonstreze ușurința cu care poți crea portrete uimitoare cu Reno7 Lite 5G.

OPPO Reno7 Lite 5G este, sperăm că te-am convins deja, smartphone-ul cu care poți surprinde portrete uimitoare, care poate captura stiluri și versiuni diverse și memorabile ale exprimării de sine, așa cum au fost contextualizate de principala direcție a Art Safari din acest an (și anume, stilurile și temele lui Picasso și Dali).

Iar Tibi ne împărtășește două dintre secretele sale de profesionist, când vine vorba despre a realiza imagini memorabile cu ajutorul telefonului: „Întotdeauna lumina e foarte importantă și, mai mult decât atât, e foarte important să cunoașteți telefonul pe care-l aveți, pentru că atât timp cât îl cunoașteți foarte bine, atunci cu siguranță veți face fotografii foarte bune.

Colaborarea brandului OPPO cu Tibi Vîntur pentru expoziția de portrete din cadrul Art Safari are drept scop celebrarea frumuseții legendare a femeilor din România, care a reprezentat mereu o inspirație pentru artiști, și nu numai în sfera artelor vizuale. Fotografiile realizate cu telefonul OPPO Reno7 Lite 5G au o calitate și claritate excepțională, ce poate fi remarcată cu ușurință în portretele expuse, demonstrând cum se poate crea artă în vremuri moderne, cu mijloace moderne, precum un telefon echipat cu toate funcțiile necesare pentru a crea fără obstacole.

„Am folosit funcțiile mele preferate, una dintre ele fiind modul Expert, care îmi permite să reglez ISO-ul, expunerea, absolut orice, e un mod foarte profi și pe care vi-l recomand pentru că puteți să schimbați și să controlați orice, inclusiv White Balance-ul. Apoi, telefonul mai are un avantaj, pentru că are o funcție care îmi place foarte mult, care permite fotografierea cu 64 MP, iar lucrul acesta înseamnă că pot să am o calitate foarte mare a imaginii. E foarte bine, pentru că pot să fac absolut orice. Pot să o printez, pot să o editez, pot s-o procesez, îmi permite foarte multe lucruri. Și, de asemenea, ce-mi place foarte tare e modul Macro, povestește Tibi Vîntur.

Nu e de mirare deci că OPPO, lider global în tehnologie, este mândru de remarcabilele caracteristici profesionale de fotografiere a portretelor ale smartphone-ului Reno7 Lite 5G. Acesta dispune de o cameră principală de înaltă rezoluție, de 64 MP, o cameră macro de 2 MP, o cameră de adâncime de 2 MP și o cameră frontală de 16 MP, alături de o serie de funcții inovatoare de imagine, ca Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, AI Palettes, AI Color Portrait și Portrait Retouching. Bokeh Flare Portrait permite utilizatorilor să capteze imagini portret cu puncte bokeh bogate în lumină, la fel ca o cameră DSLR de ultimă generație!

Nu în ultimul rând, OPPO Reno7 Lite 5G se remarcă printr-un design ultra-subțire și elegant al seriei Reno, dar și prin culori speciale, Rainbow Spectrum și Cosmic Black, ce scot din anonimat orice utilizator.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Foto: Tibi Vîntur

Realizatoare: Daria Georgescu

Coafură: Cătălin Manolache/Endorphin Lab

Machiaj: Danai Micheli/Endorphin Lab

Asistentă styling: Teodora Nechita

Locație: Art Safari