Antrenamente cu power rack: exerciții esențiale și tehnici corecte

Power rack-ul este unul dintre cele mai versatile și eficiente echipamente dintr-o sală de forță.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Antrenamente cu power rack: exerciții esențiale și tehnici corecte

Power rack-ul este unul dintre cele mai versatile și eficiente echipamente dintr-o sală de forță. Deși la prima vedere poate părea destinat doar sportivilor avansați, adevărul este că oferă un cadru sigur și stabil pentru o varietate largă de exerciții, fiind util atât începătorilor, cât și celor cu experiență.

Prin designul său robust și reglabil, permite ridicarea unor greutăți mari fără să compromită siguranța, ceea ce îl face ideal pentru antrenamentele de forță, masă musculară sau sesiuni funcționale. Descoperă alături de noi cele mai importante exerciții pe care le poți face la power rack, dar și tehnicile de execuție corecte.

Genuflexiuni cu bara

Acest tip de genuflexiune se numără printre cele mai valoroase exerciții pe care le poți face la un aparat power rack. Lucrează intens întreaga partea inferioară a corpului – coapse, fesieri, gambe – și implică, totodată, mușchii trunchiului pentru stabilizare.

Power rack-ul oferă cadrul ideal pentru a poziționa bara la înălțimea potrivită, ajustând opritoarele de siguranță la nivelul agreat, pentru a te proteja în cazul în care nu mai poți finaliza o repetare. Acest lucru îți permite să te antrenezi chiar și fără suportul unui partener de antrenamente.

Tehnica aplicată corect este esențială pentru a preveni accidentările și a obține rezultatele dorite:

  • așază bara pe partea superioară a spatelui (nu pe gât);
  • menține spatele drept, pieptul sus și genunchii aliniați cu vârfurile picioarelor;
  • coboară controlat până la punctul în care coapsele sunt paralele cu solul; revino apoi în poziția de start;
  • evită greșeli frecvente precum călcarea doar pe vârfuri, rotirea genunchilor spre interior sau arcuirea excesivă a spatelui.

Împins de la piept cu bara

Power rack-ul este extrem de util și pentru împinsul de la piept cu bară, mai ales când nu ai un partener de antrenamente. Poți folosi opritoarele de la extremitățile părții mobile pentru a preveni situațiile în care bara rămâne blocată pe piept, oferindu-ți astfel un plus de siguranță și încredere pentru a lucra cu greutăți mari.

Împinsul de la piept este un exercițiu esențial pentru dezvoltarea pectoralilor, dar implică și tricepșii sau deltoizii anteriori. Pentru o execuție corectă:

  • așază-te pe bancă astfel încât ochii să fie aliniați cu bara;
  • menține o priză fermă, puțin mai lată decât lățimea umerilor; 
  • omoplații trebuie cât mai mult retrași, pentru un nivel optim de stabilitate;
  • coboară bara controlat până atinge mijlocul pieptului, apoi împinge puternic în sus;
  • evită să blochezi complet coatele sau să ridici posteriorul de pe bancă. 

Îndreptări cu bara

Deși îndreptările sunt în mod tradițional executate în afara power rack-ului, acest echipament poate fi de mare ajutor pentru varianta „rack pulls' — o formă parțială a îndreptării, unde bara este ridicată de pe opritoarele de siguranță. Această variantă este excelentă pentru a lucra partea superioară a spatelui, fesierii și femuralii. 

De asemenea, această mișcare cu o dinamică specifică pune mai puțină presiune pe zona lombară, în comparație cu îndreptarea clasică. Mai mult decât atât, îți permite să lucrezi cu greutăți mari în siguranță, dezvoltând forța și stabilitatea generală. Iată ce ai de făcut:

  • ajustează opritoarele astfel încât bara să fie menținută la nivelul genunchilor sau puțin mai jos;
  • menține spatele drept pe toată durata mișcării și concentrează-te pe activarea mușchilor posteriori;
  • împinge cu picioarele și ridică bara în linie dreaptă, evitând balansările laterale sau arcuirea spatelui. 

Ridicări de umeri cu bară

Power rack-ul îți oferă stabilitatea necesară pentru ridicările de umeri, un exercițiu important pentru dezvoltarea trapezului superior. Acesta ajută la îmbunătățirea posturii și susține forța necesară pentru multe alte mișcări. Poți începe cu greutăți moderate și crește progresiv, având un suport sigur pentru bara pe care o ridici.

  • menține spatele drept, prinzând bara la lățimea umerilor;
  • menține omoplații cât mai retrași și ridică umerii cât mai sus posibil;
  • evită să folosești elanul sau să îndoi brațele; accentul trebuie să fie pe contracția trapezului;
  • coborârea se face lent, pentru a menține tensiunea și a preveni accidentările.

Antrenamentele cu power rack-ul sunt o modalitate excelentă de a-ți crește forța și masa musculară, oferindu-ți siguranță și versatilitate în același timp. De la genuflexiuni și împins de la piept, până la tracțiuni și ridicări de umeri, acest echipament poate deveni baza unui program complet și echilibrat. 

Fie că ești începător sau avansat, power rack-ul te ajută să progresezi pas cu pas, crescând greutățile și complexitatea exercițiilor în ritmul tău. Astfel, nu doar că îți îmbunătățești performanța fizică, ci îți și protejezi sănătatea pe termen lung. Comandă acum un aparat power rack de la Gorilla Sports!

Foto: Shutterstock

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Zbor anulat: 7 pași de urmat după ce afli vestea neplăcută
Advertorial
Zbor anulat: 7 pași de urmat după ce afli vestea neplăcută
ParentED Fest 2025: Principalele declarații din a doua zi de festival
Advertorial
ParentED Fest 2025: Principalele declarații din a doua zi de festival
Davidoff Heritage Moments, ediția a II-a: istorie, arhitectură inedită și un nou sortiment de origine
Advertorial
Davidoff Heritage Moments, ediția a II-a: istorie, arhitectură inedită și un nou sortiment de origine
BeHealthy Festival 2025: o zi în care peste 10.000 de oameni au ales mișcarea
Advertorial
BeHealthy Festival 2025: o zi în care peste 10.000 de oameni au ales mișcarea
Povești nerostite despre menopauză
Advertorial
Povești nerostite despre menopauză
Stiloul care scrie istorie: Pelikan lansează Ediția Regală limitată în onoarea Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române
Advertorial
Stiloul care scrie istorie: Pelikan lansează Ediția Regală limitată în onoarea Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române
Libertatea
Cauza morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu: „Parapanta era în stare perfectă”
Cauza morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu: „Parapanta era în stare perfectă”
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea”
Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea”
Asia Express. Anda Adam a înjurat-o pe Mara Bănică. Artista nu și-a mai putut stăpâni reacțiile și a plecat din testimonial, aruncând cu vorbe grele
Asia Express. Anda Adam a înjurat-o pe Mara Bănică. Artista nu și-a mai putut stăpâni reacțiile și a plecat din testimonial, aruncând cu vorbe grele
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din etapa cinci. În ce ordine s-au reunit echipele
Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din etapa cinci. În ce ordine s-au reunit echipele
Natalia Mateuț, fotografie rară alături de mama și bunica ei. Cât de bine seamănă prezentatoarea TV cu cele două
Natalia Mateuț, fotografie rară alături de mama și bunica ei. Cât de bine seamănă prezentatoarea TV cu cele două
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cine este și cum arată noua iubită a lui Victor Ponta. Fostul premier și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Daciana Sârbu / Foto
Cine este și cum arată noua iubită a lui Victor Ponta. Fostul premier și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Daciana Sârbu / Foto
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe Tinder! A făcut nunta în 2024, iar de atunci pare că succesul îi surâde / FOTO
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe Tinder! A făcut nunta în 2024, iar de atunci pare că succesul îi surâde / FOTO
catine.ro
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
„Raportul de aur” în prepararea cafelei. Cum poți obține o băutură cu gust intens
„Raportul de aur” în prepararea cafelei. Cum poți obține o băutură cu gust intens
Jennifer Lopez și Ben Affleck au apărut din nou împreună pe covorul roșu. Cum au fost surprinși de camerele de fotografiat
Jennifer Lopez și Ben Affleck au apărut din nou împreună pe covorul roșu. Cum au fost surprinși de camerele de fotografiat
Mai multe din advertorial
New York a redevenit scena unui moment glamour de neuitat: Kelly Rutherford și Ed Westwick au fost surprinși împreună la 13 ani după finalul iconic Gossip Girl, în cadrul petrecerii aniversare de 30 de ani a BioSil®, desfășurată la Fouquet’s.
New York a redevenit scena unui moment glamour de neuitat: Kelly Rutherford și Ed Westwick au fost surprinși împreună la 13 ani după finalul iconic Gossip Girl, în cadrul petrecerii aniversare de 30 de ani a BioSil®, desfășurată la Fouquet’s.
Advertorial

+ Mai multe
adidas lansează „TRIONDA” - mingea oficială de meci a Cupei Mondiale FIFA  2026
adidas lansează „TRIONDA” - mingea oficială de meci a Cupei Mondiale FIFA  2026
Advertorial

+ Mai multe
Lexis - strategii eficiente pentru a învăța vocabularul limbii engleze mai ușor și mai rapid
Lexis - strategii eficiente pentru a învăța vocabularul limbii engleze mai ușor și mai rapid
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC