Bijuteriile prețioase și spectaculoase din portofoliul Kultho se potrivesc de minune cu starea și muzica interpretată de Delia alături de Orchestra Simfonică, dar și cu stilul ei feminin, dar edgy în același timp. Ia-ți inspirația de la Delia & Kultho în cea mai glam lună a anului, în care toți vrem să fim cât mai creativi și mai stylish.
ANALOG SIMFONIC este unul dintre cele mai curajoase proiecte ale mele. Mi-am dorit să mă întorc la esența muzicii, la emoția aia pe care o simți doar atunci când totul se întâmplă live. Am reinterpretat piesele mele într-o formulă complet nouă, alături de Orchestra Simfonică București, dirijată de Andrei Tudor, și am construit un spectacol special pentru seara de 4 decembrie, la Palatul Parlamentului. Mă bucur că o parte din poveste se regăsește și în numărul de decembrie al revistei ELLE, într-un editorial alături de KULTHO. Pentru mine, e o întâlnire frumoasă între muzică, stil și libertatea de a te reinventa. Delia
Fotografii: Ștefan Dani
Realizatoare: Domnica Mărgescu
Machiaj: Andra Manea.
Coafură: Raul Tișa.
Styling: Irina Bucur.
Producție: Ana Maria Treabă.
Locație: apartamentul prezidențial din cadrul hotelului Marmorosch. Mulțumim pentru sprijin.
Catering: Paul.