ANALOG SIMFONIC este unul dintre cele mai curajoase proiecte ale mele. Mi-am dorit să mă întorc la esența muzicii, la emoția aia pe care o simți doar atunci când totul se întâmplă live. Am reinterpretat piesele mele într-o formulă complet nouă, alături de Orchestra Simfonică București, dirijată de Andrei Tudor, și am construit un spectacol special pentru seara de 4 decembrie, la Palatul Parlamentului. Mă bucur că o parte din poveste se regăsește și în numărul de decembrie al revistei ELLE, într-un editorial alături de KULTHO. Pentru mine, e o întâlnire frumoasă între muzică, stil și libertatea de a te reinventa. Delia