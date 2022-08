Alege blugi în funcție de tipul tău de corp

Toată lumea are un stil preferat de blugi, fie că este cea mai nouă pereche de blugi skinny sau cei mai confortabili blugi boyfriend. Oricare ar fi stilul tău, este clar că l-ai tot purtat de ceva vreme.

Toată lumea are un stil preferat de blugi, fie că este cea mai nouă pereche de blugi skinny sau cei mai confortabili blugi boyfriend. Oricare ar fi stilul tău, este clar că l-ai tot purtat de ceva vreme. La urma urmei, blugii sunt durabili și rămân în trend sezon după sezon, an după an. Totuși, după ce ai purtat aceeași pereche de blugi atât de mult timp, s-ar putea să fi alunecat într-o rutină de stil, asortându-i mereu cu aceleași articole vechi. Ei bine, poți ieși din rutină oricând cu modelele de blugi dama Colin’s! Oferă-le tricoului și șlapilor plictisitori o schimbare de stil în acest sezon.

Care este tipul meu de corp?

Blugii sunt una dintre cele mai bune investiții în modă. Îi poți păstra ani de zile și, deși se pot estompa sau rupe, sunt încă complet purtabili. Nu contează dacă perechea ta preferată este demodată în acest moment, se vor întoarce în trend înainte să-ți dai seama. Doar asigură-te că încă îți scot în evidență silueta. Pentru a găsi stilurile care ți se potrivesc cel mai bine, folosește tipul tău de corp ca ghid.

Corp pară

Femeile cu astfel de siluete tind să aibă un bust mai mic și șolduri/ coapse mai mari, așa că este important să creăm echilibru cu formele. Dacă ai o siluetă tip pară, evită blugii cu talie înaltă, deoarece nu vor fi potriviți pentru silueta ta. În schimb, optează pentru blugi cu talie joasă până la mijlocie, în stiluri precum boyfriend și cropped. Acești blugi te vor ajuta să-ți echilibrezi jumătatea inferioară și să te facă să arăți grozav.

Corp înalt

Picioarele lungi sunt făcute pentru a purta blugi, așa că îmbrățișează-ți silueta înaltă tot sezonul! În general, blugii lungi vor arăta cel mai bine pe picioarele tale lungi, așa că evită stilurile decupate și optează pentru cele care se termină la glezne sau pe lângă glezne. Încearcă blugii mom, denim rupți sau stiluri evazate pentru a-ți scoate în evidență silueta și a-ți arăta forma slabă.

Corp clepsidră

Dacă ai norocul să ai o siluetă de clepsidră, vei descoperi că majoritatea stilurilor de blugi arată bine pe tine. Dacă dorești să-ți scoți cu adevărat silueta în evidență, totuși, blugii mom cu talie înaltă sau blugii skinny sunt cei mai buni. Blugii skinny se vor agăța de curbele picioarelor tale, evidențiind forma ta feminină. Blugii mom, pe de altă parte, vor atrage privirea către talia ta definită.

Corp drept

Corpurile drepte au un aspect atletic, dar pot arăta puțin masculin dacă nu sunt îmbrăcate corect. Pentru a-ți echilibra silueta, alege stiluri care vor crea formă și curbe. Încearcă stilurile skinny și mom care au talie mijlocie până la înaltă pentru a defini bine talia. Potrivirea acestor stiluri te va ajuta să evidențiezi curbele coapselor, accentuând aspectele feminine ale formei tale.

Corp mic

Siluetele mici pot arăta adesea încărcate atunci când se poartă denim. Pentru a nu arăta ca și cum te-ai îneca în blugi, optează pentru blugi tăiați, drepți și skinny. Deoarece sunt mai scurți și mai strânși decât alte stiluri de blugi, se vor potrivi mai bine pentru a-ți scoate în evidență silueta. De asemenea, ia în considerare stilurile cu talie joasă și mijlocie, deoarece stilurile cu talie înaltă pot părea incomode.

Corp cu forme

Dacă ai o siluetă cu forme, cel mai bun mod de a-ți scoate în evidență formele este să le arăți. Nu încerca să-ți ascunzi formele în spatele stilurilor lejere, cum ar fi blugii boyfriend. Excesul de țesătură va servi doar pentru a te face să arăți mai mare decât ești. Evidențiază-ți forma feminină cu blugi skinny și forme ușor evazate. Pentru cel mai fain aspect, alege denim închis la culoare, cu talie mijlocie spre înaltă.

