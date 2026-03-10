Adina Necula lansează colecția de bijiuterii CheRubin – LadyLike X MOOGU, un etalon al femeii mature și asumate

După două decenii dedicate educației în frumusețe și promovării stilului personal atemporal, Adina Necula, cunoscută în mediul online ca Ladylike, antreprenor și specialist în educație estetică, deschide un nou capitol în parcursul său profesional lansând colecția de bijuterii CheRubin, o colaborare LadyLike x MOOGU.

Colecția exclusivistă include trei piese statement: un inel din aur cu rubin, un colier cu perle și rubin, și un colier cu perle care poate fi personalizat pe ovalul din aur cu cifra norocoasă. Aceste piese atemporale promovează eleganța care nu ține cont de tendințe, precum și frumusețea feminină care devine mai profundă odată cu fiecare etapă a vieții.

Rubinul și perlele, simboluri ale valorilor care se transmit din generație în generație

În centrul colecției se află rubinul, piatra iubirii, a pasiunii și a energiei creatoare.

'De-a lungul istoriei, rubinul a fost considerat mai prețios decât diamantul în multe culturi, tocmai datorită forței sale simbolice. Dacă diamantul vorbește despre perfecțiune, rubinul vorbește despre viață. Despre inimă. Despre curaj. Despre intensitate. Rubinul din piesele CheRubin nu este un simplu element decorativ, ci un simbol al femeii care a învățat să își recunoască valoarea, să își asculte intuiția și să își asume propria lumină. Este bijuteria femeii care nu mai caută validare, ci sens', declară Adina Necula.

Dacă rubinul este focul interior, perla simbolizează maturizarea. Singura bijuterie creată de un organism viu, perla se formează în timp, printr-un proces lent, organic, transformând o imperfecțiune într-o formă de lumină. Este metafora perfectă a feminității care se construiește prin experiență.

Inelul Majestic Ruby, din aur de 14k și rubin natural de 2,5 ct, este creat și lucrat manual în studioul MOOGU®, cu atenție pentru fiecare detaliu și respect pentru procesul artizanal.

Colierul Lady Divine „Unforgettable' este realizat din aur de 14k și conține perle naturale de cultură și rubin de 2,5ct. Sub capacul cutiei personalizate, protejate de catifeaua fină, perlele naturale atent selecționate însoțesc un rubin montat într-un oval din aur (logo-ul LakyLike), o creație exclusivă a designerului Andreea Mogoșanu. Sistemul de închidere al colierului, asemenea tuturor elementelor care îl compun, este realizat integral din aur.

Colierul Lady Forever „The Love Bet' este realizat din perle naturale, cu sistem de închidere și elemente de design din aur, și poate fi personalizat cu cifra preferată, considerată aducătoare de noroc. Piesa este extrem de ușor de purtat, având închidere frontală, și se integrează armonios în orice tip de ținută – de la casual, la cocktail sau evening wear. Arată la fel de bine purtat cu o cămașă albă din poplin sau un tricou basic, cât și alături de un pulover din cașmir, o rochie din mătase sau o bluză satinată.

Fascinația Adinei Necula pentru perle datează din adolescență, de la întâlnirea cu imaginea misterioasă a „Fetei cu cercel de perlă', celebra pictură a lui Vermeer. De-a lungul anilor, perlele au devenit semnătura estetică LadyLike – simbol al eleganței care nu se demodează și al rafinamentului discret.

'Sunt bijuterii menite să fie trăite, nu păstrate într-o cutie', spune Adina Necula.

CheRubin reprezintă întâlnirea dintre idealul de frumusețe promovat de LadyLike și măiestria creativă a designerului Andreea Mogosanu. Două viziuni unite de dorința de a readuce în centrul atenției bijuteria cu sens – acea piesă care marchează o reușită, o etapă, o promisiune.

„Întotdeauna am fost selectivă în alegerea bijuteriilor mele. Nu le-am privit ca pe simple accesorii, ci ca pe repere ale vieții mele. Fiecare piesă pe care o porți ar trebui să spună ceva despre tine și să rămână relevantă peste ani', declară Adina Necula.

Frumusețea care rămâne

CheRubin – LadyLike x MOOGU este o invitație adresată femeilor care înțeleg că eleganța nu înseamnă exces, ci autenticitate. Că maturizarea nu diminuează strălucirea, ci o rafinează.

Este o colecție despre iubire, memorie, identitate și despre curajul de a deveni propriul ideal.

Bijuteriile pot fi descoperite online pe www.moogu.ro și în showroom-ul MOOGU din București.

Credite campanie

• Fotograf: Antonio Paval

• Protagoniști: Adina-Gabriela Necula & Cristian-Gabriel Vasile

• Outfit: Amalin

• Nails: Mari Luca (OPI România)

• Locație: English Bar – InterContinental Athénée Palace Bucharest

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro