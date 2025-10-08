A fost odată – culori, detalii, amintiri – campania de toamnă Reserved pentru femei

Brandul Reserved își prezintă noua campanie de toamnă, ‘Once Upon a Time. Aceasta prezintă stiluri feminine, de zi cu zi, cu o notă retro surprinzătoare. Întreaga campanie este inspirată de cele mai recente tendințe în modă, dar rămâne ușor de personalizat pentru stilul tău de fiecare zi.

Campania explorează tema nostalgiei și a timpului: există povești scrise în țesături, detalii și culori, care așteaptă să fie descoperite. Inspirația din moda anilor 1950-1980 nu este literală – ceea ce contează este croiala puternică în spiritul power dressing-ului, culorile la modă, ușor de combinat între ele, și țesăturile: piele întoarsă, dantelă, lână și imprimeuri precum romburi, carouri de costum și dungi fine.

Croielile cheie reflectă spiritul retro: micro mini, midi evazate, fuste creion, pantaloni clopot, cardigane mulate și rochii mini cu funde mari. Toate acestea creează o poveste nostalgică, dar modernă. A doua tendință importantă în materie de siluete este power dressing-ul: umeri lați, blănuri scurte, talie marcată, cămăși bărbătești cu dungi, jachete supradimensionate și siluete direct din anii 1980 – puternice și senzuale.

Paleta de culori este elementul central al colecției. Cea mai importantă culoare a sezonului este maroul în diverse nuanțe. Este însoțit de culori intense de fructe de pădure, vișiniu, prună, precum și de măsliniu discret și albastru marin intens. Colecția este completată de accente de roz, albastru și roșu. Combinații atent selectate, precum caramel cu albastru, vișiniu cu roz deschis și măsliniu cu gri, creează o paletă armonioasă, dar contrastantă, care subliniază complexitatea și multidimensionalitatea stilului feminin.

Colecția este completată de accesorii – genți, încălțăminte, bijuterii și alte articole – concepute pentru a completa ținutele de toamnă cu o notă degajată. Aceste accente subliniază caracterul întregii linii și facilitează crearea unor ținute complete și expresive, atât pentru purtarea de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale.

„Once Upon a Time' este o campanie despre stil personal, emoțional și profund înrădăcinat – aici, moda devine un recipient al amintirilor. Este o înregistrare a emoțiilor, momentelor și poveștilor. Fiecare ținută poate deveni un cadru simbolic din trecut, evocând amintirea unui moment important. În fond, hainele pe care le purtăm vor rămâne mereu în memoria noastră.

Colecția este disponibilă în magazine selectate Reserved, în aplicație și pe www.reserved.com

Sursa foto: www.reserved.com

