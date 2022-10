7 pași prin care îți poți îmbunătăți atenția la detalii

În timp ce vizionai un film ai remarcat poate un detaliu care nu-și justifica locul în acțiune? Sau tocmai ai observat greșeli de ortografie într-un articol online pe care îl citești? Toate aceste exemple sunt semnele deficitului de atenție, care poate avea consecințe asupra jobului și carierei. Iar stilul de viață stă de multe ori la baza acestor erori. Ne verificăm e-mailul cam de 30 de ori pe oră, telefonul – cam de 1.500 de ori pe săptămână și stăm cam 10-20 de secunde pe o pagină web, arată datele companiei Wyzowl, specializată în producție video.



Atenția la detalii este abilitatea care îți sporește eficacitatea la locul de muncă, reducându-ți considerabil erorile. Angajatorii caută, de obicei, candidații care acordă atenție detaliilor, deoarece este semn că aceștia vor putea performa în noul rol. Și e cu atât mai important să-l arăți dacă te orientezi spre o carieră în IT, în testare software, unde va fi nevoie să identifici atât erori vizibile, cât și erori care nu sunt chiar evidente și care pot afecta experiența userilor. Vei avea însă nevoie de practică și de parcurgerea unor pași pentru a-ți dezvolta atenție la detalii. Iată care sunt aceștia!

Text: Mihaela Pascari

Atenția la detalii, un test subtil, dar decisiv pentru job

Atenția la detalii îți permite să-ți îndeplinești task-urile în mod eficient și să oferi calitate activității tale, dar și mai puține erori. Angajatorii apreciază atenția la detalii și o includ în mod explicit în anunțurile de pe eJobs.ro, sub diferite formulări („Ești o fire curioasă, preocupată de dezvoltare în regim autodidact și atentă la detalii pentru a identifica soluții'; „Abilități analitice și o bună atenție la detalii'; 'Hard worker with great attention to details'), atenția fiind considerată o abilitate fără de care nu-ți poți face jobul. Și este testată din CV, greșelile de ortografie și de gramatică, lipsa de organizare a informațiilor sau lipsa de preocupare pentru aspectul prezentării profesionale sunt indicatorii lipsei de atenție la detalii. Potrivit unui studiu realizat de Adecco, 43% dintre manageri descalifică candidații pe baza greșelilor de gramatică. De asemenea, recrutorii pot apela și la teste de personalitate menite să evalueze atenția la detalii. Mulți dezvoltatori software evaluează calitatea noilor aplicanți aruncând o privire pe codul lor sau pe rapoartele de testare înainte de a lua în considerare un CV.





De ce e e important ca în IT să ai abilitatea de a identifica detalii importante

Atenția la detalii este o abilitate care pare să fie în declin în aceste zile, la fel cum este și concentrarea. Punem mai mult accent pe atingerea rezultatelor, încât omitem detaliile fine. Iar scrierea sau testarea software-ului este complexă. Atât de multe lucruri trebuie să funcționeze corect pentru ca produsul final să poată fi folosit. Prin urmare, a da dovadă de minuțiozitate atunci când lucrezi în acest domeniu este un skill necesar.

Tendința ta este ca în software să vrei să acumulezi cât mai multe cunoștințe. Să afli cât mai multe detalii despre testare sau despre scrierea codului în diferite limbaje de programare, însă riscul este să pierzi contactul cu profunzimea lucrurilor. Este posibil să termini mai repede un task, însă nu neapărat și în mod corect și apoi să fie nevoie să o iei de la zero. E mult mai ușor să mergi în profunzime de la început și să înțelegi mai bine cum funcționează lucrurile.Iată de ce e important să acorzi atenție detaliilor în domeniul IT:

Ajută la identificarea nuanțelor și a problemelor minore

Arată o mai bună înțelegere a algoritmilor

Este utilă în identificarea erorilor din site

Conduce la mai puține greșeli

7 pași pentru a dezvolta atenția la detalii:





1. Urmează cursurile care îți formează atenția la detalii



Probabil că cea mai mare dovadă de atenție la detalii în mediul online este atunci când identifici anumite erori în navigarea pe un site sau pe o aplicație. Și de ce să nu-ți exersezi și educi atenția la detalii într-un cadru organizat?



Spre exemplu, poți apela la Proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020, care te va ajuta să-ți dezvolți abilitățile hard și soft, dar și să le poți pune în valoare în mediul profesional. Atenția la detalii o vei exersa în timpul cursurilor, unde vei învăța cum să descoperi erorile din site-uri și aplicații. De exemplu, în cadrul cursurilor de testare, vei avea Atelier practic în Jira & Testlink și Atelier de Management-ul defectelor: prioritate & severitate.



Proiectul Cursuri IT by eJobs are mai multe etape (cursurile propriu-zise, coaching, consiliere). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să lucrezi alături de ceilalți cursanți, de la care vei putea deprinde anumite tehnici prin care îți poți dezvolta atenția la detalii. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat) deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020







2. Lucrează la a-ți îmbunătăți concentrarea



Când jonglezi cu prea multe sarcini deodată sau îți distragi atenția, este dificil să observi că ai omis ceva. Psihologii numesc această stare teoria încărcăturii cognitive. Teoria sugerează că există o limită a cantității de informații pe care creierul o poate procesa la un moment dat. De exemplu, scrierea unui e-mail în grabă și încercarea de a te asigura că are toate atașamentele relevante îți poate solicita atenția în așa fel încât să nu-ți mai amintești să verifici erorile de ortografie.



De aceea, concentrarea asupra unei singure sarcini la un moment dat îți va îmbunătăți atenția la detalii. Iată câteva exerciții care te pot ajuta să-ți îmbunătățești concentrarea:

Meditează cel puțin 10 minute pe zi, concentrându-te pe respirație și eliminând gândurile care îți distrag atenția.

Dedică timp citirii articolelor și cărților.

Minimizează timpului petrecut pe rețelele sociale sau în alte medii online.

Folosește Tehnica Pomodoro. Această tehnică implică împărțirea zilei în intervale de lucru și de pauze scurte.

3. Ascultă-ți ritmul de lucru

Ai poate manageri sau colegi care apreciază ca lucrurile să fie făcute rapid și bine, însă nu întotdeauna această tehnică oferă și calitate. Grăbirea unei sarcini sau a unui proiect lasă mult loc pentru ca erorile să se strecoare.

Să fii atentă la detalii înseamnă să-ți iei timp pentru a lucra în ritmul tău. Să revizuiești de mai multe ori, în decurs de câteva zile sau chiar săptămâni. Și poate însemna diferența dintre a trimite un proiect plin de erori și a trimite un proiect de calitate.



4. Exersează atenția alegând un joc educativ



Puzzle-urile și jocurile de cărți sunt o modalitate excelentă de a-ți antrena creierul ca să se concentreze asupra detaliilor. S-ar putea să te întrebi cum completarea unui puzzle te va ajuta să identifici, de exemplu, erorile dintr-un site. Ai fi surprinsă de modul în care creierul tău face conexiuni și învață, chiar și din lucruri aparent fără legătură. Încearcă să faci în mod regulat aceste tipuri de exerciții pentru creier și vei vedea că atenția la detalii vine în mod mai natural.

5. Creează-ți spațiul în care te poți concentra



Ia în considerare să renunți la hârtiile și documentele care îți încarcă biroul sau găsește un spațiu pentru a le organiza. O agendă digitală te va ajuta să ai toate informațiile organizate și deadline-urile aferente task-urilor. Astfel vei avea o imagine mult mai clară asupra calendarului zilnic sau săptămânal și vei putea să acorzi atenție fiecărei activități.





6. Acordă atenție priorităților

Gestionarea task-urilor contează atunci când îți dorești să fii atentă și să reduci riscul de a greși într-un deadline. În primul rând, notează-ți toate sarcinile pe care speri să le realizezi într-o zi. Apoi, gândește-te la sarcinile care au prioritate mare. O sarcină este programată până la sfârșitul săptămânii, în timp ce celelalte sarcini sunt pe termen lung? Începe să acorzi toată atenția celei mai apropiate.





7. E OK să ceri feedback



Îți aduci aminte cât de plăcut era în facultate, când lucrai în echipă alături de colegi și fiecare identifica câte o eroare, aparent insesizabilă? Atenția la detalii nu este un task individual. Este ok să ceri unei prietene sau unui coleg o privire pe munca ta. De asemenea, poți apela și la tool-uri automate care, de exemplu, îți identifică bug-urile din cod.



Uneori poate fi dificil să fii atentă la detalii, pentru că există mulți stimuli vizuali sau auditivi în jurul tău. Asigură-te că demonstrezi această abilitate în redactarea CV-ului și în răspunsurile detaliate la interviu. În plus, ai alături tool-uri și prieteni care pot să vină cu o privire limpede asupra a ceea ce ai lucrat. Curaj!

