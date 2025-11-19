6 lucruri pe care trebuie să le știi despre cariile dentare

Cariile dentare sunt printre cele mai frecvente probleme de sănătate orală din lume, afectând oameni de toate vârstele. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cariile dentare netratate sunt cea mai frecventă boală care afectează circa 2,5 miliarde de persoane la nivel global.

Deși par banale, cariile nu înseamnă doar o „gaură' în dinte, ci o afecțiune complexă care, netratată, poate duce la infecții, durere intensă și chiar pierderea dintelui. Iar de cele mai multe ori, cele mai periculoase carii sunt cele interdentare, acolo unde periuța obișnuită nu poate pătrunde.

Cariile evoluează lent, dar sigur

Trebuie să știi că procesul de apariție a cariilor este unul lent. Totul începe atunci când bacteriile din cavitatea bucală transformă zaharurile din alimente în acizi. Acești acizi atacă smalțul, stratul dur care protejează dintele. În timp, smalțul se subțiază, apar micropori, iar în lipsa unei igiene corecte, procesul avansează spre dentină (stratul mai moale aflat dedesubt).

Mulți oameni descoperă că au carii abia atunci când simt o durere ușoară la contactul cu alimentele reci sau dulci. Dar, în realitate, caria poate exista de luni întregi fără niciun simptom. În stadiile incipiente, doar medicul dentist o poate depista, printr-un control periodic și o radiografie dentară.

Spațiile dintre dinți – locurile preferate al cariilor ascunse

Deși majoritatea oamenilor își periază dinții zilnic, cariile pot apărea între dinți (carii interdentare), acolo unde se găsesc locurile ideale pentru acumularea resturilor alimentare și a plăcii bacteriene. Periuța obișnuită nu poate curăța complet aceste zone, iar acizii produși de bacterii atacă smalțul exact acolo unde e mai vulnerabil.

Acesta este motivul pentru care medicii stomatologi insistă asupra folosirii aței dentare sau a dușului bucal. Aceste instrumente elimină resturile dintre dinți și reduc riscul de carii interdentare, gingivită sau respirație neplăcută. Studiile arată că persoanele care folosesc ața dentară zilnic au cu 40% mai puține carii interdentare comparativ cu cei care se bazează doar pe periaj.

Zahărul nu e singurul vinovat

Zahărul joacă un rol important în apariția cariilor, dar nu este singurul factor. Nu doar cantitatea contează, ci și frecvența consumului. De exemplu, ronțăitul constant de gustări dulci sau sucuri acidulate pe parcursul zilei menține un nivel ridicat de aciditate în gură, ceea ce slăbește smalțul.

În plus, unele băuturi aparent „sănătoase', cum ar fi sucurile naturale sau băuturile energizante, conțin acizi care pot eroda smalțul chiar și în absența zahărului adăugat.

Un alt factor adesea ignorat este gura uscată. Saliva are rol protector: neutralizează acizii și ajută la remineralizarea smalțului. Când producția de salivă scade (din cauza stresului, medicamentelor sau deshidratării), riscul de carii crește considerabil.

Cariile nu afectează doar copiii

Este un mit că doar copiii fac carii. În realitate, adulții sunt la fel de expuși, mai ales dacă au lucrări dentare, retracții gingivale sau igienă deficitară. Cariile radiculare, care apar la baza dintelui, acolo unde gingia s-a retras, sunt frecvente la vârstnici, pentru că rădăcina dintelui nu are smalț și este mai ușor atacată de bacterii.

De asemenea, persoanele care poartă aparat dentar, gutiere sau coroane dentare pot avea zone greu accesibile unde se acumulează placa bacteriană. De aceea, controalele regulate la dentist, la fiecare șase luni, sunt esențiale indiferent de vârstă.

Cum prevenim cariile – mai mult decât periajul zilnic

Prevenția este cel mai simplu și mai eficient „tratament'. În afară de periajul corect, de cel puțin două ori pe zi, cu o pastă care conține fluor, există și alte măsuri simple care pot face diferența.

Clătirea gurii cu o apă de gură antibacteriană reduce semnificativ placa bacteriană, iar ața dentară sau dușul bucal completează curățarea.

De asemenea, adoptarea unei diete echilibrate, bogate în fructe, legume și produse lactate, contribuie la sănătatea dinților. Alimentele bogate în calciu și fosfor, cum sunt brânzeturile, laptele și ouăle, ajută la remineralizarea smalțului.

Un alt obicei benefic este mestecarea gumei fără zahăr după mese. Aceasta stimulează secreția salivară, neutralizând acizii și reducând riscul de carii.

O carie netratată nu se „oprește' singură

Dimpotrivă, bacteriile continuă să avanseze spre interiorul dintelui, afectând pulpa dentară, nervul și vasele de sânge din centrul dintelui. În acel moment, durerea devine intensă, iar singura soluție rămâne tratamentul de canal.

Dacă infecția se extinde, poate apărea abcesul dentar, o complicație gravă care necesită tratament imediat și, uneori, intervenție chirurgicală. În cazurile severe, infecția se poate răspândi și în alte zone ale corpului.

Cu cât o carie este tratată mai devreme, cu atât intervenția este mai simplă, mai puțin costisitoare și mai conservatoare. Un control periodic de rutină poate preveni tratamente complexe, cum ar fi obturațiile extinse sau extracțiile dentare.

Cariile dentare sunt o problemă de sănătate publică globală, dar și una personală, care afectează calitatea vieții. Dincolo de disconfortul estetic și durere, cariile pot influența digestia, somnul, starea generală și chiar încrederea în sine.

Un studiu național realizat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) arată că 66% dintre copiii și 64% dintre adulții români suferă de carii dentare. Cu toate acestea, majoritatea acestor probleme pot fi prevenite prin controale regulate și igienă zilnică corectă.

Periajul atent, curățarea între dinți, o alimentație echilibrată și vizitele regulate la dentist sunt cheia pentru un zâmbet sănătos pe termen lung

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro