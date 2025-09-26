5 afecțiuni care pot fi depistate rapid la investigații medicale periodice

Consultația de prevenție în domeniul sănătății reprezintă o oportunitate pentru prevenirea sau detectarea precoce a problemelor legate de sănătate. Natura examinării poate varia în ceea ce privește momentul și frecvența, în funcție de vârsta, sexul, ocupația și contextul psihosocial al pacientului.

Examenul medical periodic este un moment natural pentru a te concentra asupra problemelor legate de stilul de viață, precum simpla vizită anuală la dentist. Cei mai mulți doresc să discute o serie de probleme medicale specifice în timpul acestor sesiuni.

În majoritatea cazurilor, în practica medicală primară însă, consilierea comportamentală și de sănătate este oportunistă și are loc în timpul programării de rutină a pacientului, de 10 până la 15 minute, potrivit unui studiu. Exemplele includ discuțiile pacienților cu bronșită despre consumul de tutun, ale celor cu diabet despre alimentația sănătoasă și pierderea în greutate, iar ale cardiacilor despre activitatea fizică. Aceste intervenții sunt adesea limitate la câteva minute.

Printre cele mai întâlnite probleme medicale depistate de obicei în vizitele de rutină periodice sunt:

1. Hipertensiunea arterială

Tensiunea crescută este una dintre cele mai răspândite afecțiuni care nu prea are simptome. Hipertensiunea nu provoacă durere și poate trece neobservată ani la rând, dar crește semnificativ riscul de infarct sau accident vascular cerebral. Măsurarea tensiunii la fiecare control de rutină poate depista valorile anormale și astfel poți începe tratamentul la timp.

2. Diabetul

Cel mai simplu test de sânge care măsoară glicemia poate indica riscul de diabet. Depistarea precoce îți poate permite adoptarea unei diete corecte pentru a preveni complicațiile.

3. Colesterolul

Un profil lipidic efectuat periodic arată nivelul colesterolului și al trigliceridelor din sânge. Valorile crescute nu dor și nu se văd, dar favorizează depunerea plăcilor de grăsime pe artere. Prin dietă, mișcare și, dacă e nevoie, medicație, riscul de infarct sau ateroscleroză poate fi redus considerabil.

4. Problemele de vedere sau auz

Un consult oftalmologic și testele audiometrice pot depista din timp afecțiuni precum miopia, cataracta, glaucomul sau pierderea treptată a auzului. Intervenția precoce, fie că este vorba despre ochelari, tratamente sau dispozitive auditive, previne agravarea și menține calitatea vieții.

5. Cariile sau alte probleme stomatologice

Vizitele regulate la medicul stomatolog ajută la identificarea cariilor, a problemelor gingivale sau a începuturilor de parodontoză. Tratamentele realizate în faze incipiente sunt mai simple, mai puțin costisitoare și previn pierderea dinților.

Aceste screening-uri rapide de rutină te pot ajuta la depistarea problemelor în stadii incipiente, permițând intervenția la timp, prevenirea complicațiilor și gestionarea riscurilor prin schimbări ale stilului de viață, vaccinări sau altele.

Ideea că examinările periodice ar putea descoperi probleme ascunse, ducând la o intervenție curativă timpurie, pare să fi apărut cu cel puțin două secole în urmă. În ciuda trecerii timpului, convingerea că descoperirea timpurie a problemelor este întotdeauna avantajoasă rămâne puternică în rândul populației generale și chiar în rândul medicilor.

Pe lângă afecțiunile menționate, există o listă extinsă de alte boli pe care le poți preveni cu ajutorul acestor controale periodice și analize de rutină, care nu sunt doar o formalitate, ci și o investiție în sănătatea pe termen lung. O discuție sinceră cu medicul tău poate însemna ani de viață câștigați.

Sursa foto: pexels.com

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro