10 show-uri în premieră mondială la Untold

Artiști vin cu producții impresionante care îi vor duce în mijlocul publicului de la UNTOLD

Producții unicat pentru un festival de top mondial: Anyma, Martin Garrix, Alok, Don Diablo, Tiesto, Armin van Buuren, HUGEL, la UNTOLD X, singurul loc unde poți vedea aceste show-uri în 2025

Ediția aniversară UNTOLD X va oferi fanilor nu doar cele mai mari nume din industria muzicală, ci și show-uri exclusiviste cu productii impresionante, pregătite special pentru festivalul UNTOLD.

Post Malone își începe turneul european „THE BIG ASS TOUR' pe scena principală a festivalului UNTOLD. Artistul american este una dintre cele mai influente figuri ale muzicii contemporane, superstar global și vine pentru prima dată în România la ediția aniversară a festivalului UNTOLD. Single-ul „Sunflower' a devenit cea mai ascultată piesă din istoria SUA, cu peste 3,9 miliarde de streamuri.

Post Malone este un artist al recordurilor, cu un palmares impresionant: 9 piese certificate diamant – mai mult decât oricare alt artist, 18 nominalizări la Grammy, 11 Billboard Music Awards, inclusiv Artistul Anului în 2020. Albumele sale au fost ascultate de miliarde de ori pe platformele de streaming, iar videoclipurile sale au sute de milioane de vizualizări.

UNTOLD ESTE SINGURUL FESTIVAL DIN EUROPA UNDE POATE FI VĂZUT METRO BOOMIN

Metro Boomin, omul din spatele hiturilor lui The Weeknd, Travis Scott și Future, vine pentru prima dată în România, cu un show exclusiv ce marchează singura sa apariție la un festival din Europa în acest an.

Cu peste 31,7 miliarde de streamuri pe Spotify, peste 47 de milioane de ascultători lunari, multiple single-uri care au debutat pe locul 1 în Billboard Hot 100, producții premiate, albume devenite instant-cult – toate acestea îl plasează în topul celor mai relevanți creatori ai culturii urbane globale.

Unul dintre cele mai așteptate momente de pe mainstage este apariția, în premieră pentru România, a artistul care a dus estetica vizuală a muzicii electronice într-o altă dimensiune, Anyma.

Realitate augmentată, AI, arhitecturi vizuale în mișcare, fiecare detaliu este sincronizat cu sunetul. În decembrie 2024, ANYMA a debutat cu o rezidență senzațională, fiind primul nume din industria muzicii electronice care a avut primul show la Sphere, în Las Vegas. The End of Genesys'este prima rezidență de muzică electronică care se desfăsoară în cel mai avansat loc de entertainment imersiv din lume.

Martin Garrix, DJ-ul numărul 1 al lumii în 2024, revine la UNTOLD cu un show unic, creat special pentru ediția aniversară. Artistul olandez, care a urcat pentru prima dată în fruntea topului DJ Mag la doar 20 de ani și a devenit una dintre cele mai puternice figuri din muzica electronică.

Show-ul conceput pentru UNTOLD X, va oferi fanilor un live set în care clasicul și noul se întâlnesc într-o producție unică în lume. Piesele care l-au consacrat vor fi prezentate alături de lansările recente din 2025, într-un format muzical și vizual adaptat scenei principale a festivalului UNTOLD.

LEGENDARUL TIESTO VA AVEA UN SET EXTINS PLUS INVITAȚI PE SCENĂ

Votat „The Greatest DJ of All Time” de revista Mixmag și „Best DJ of the Last 20 Years” de cititorii DJ Mag, Tiësto revine la UNTOLD cu un set aniversar extins, care trece prin toate etapele carierei sale: de la trance-ul care a făcut istorie la cele mai recente hituri. Un show special creat pentru cei care l-au ascultat de la început și pentru cei care îl descoperă acum.

Olandezul pare mai creativ ca niciodată; în ultimii ani, a lansat colaborări de succes cu artiști mainstream de la Post Malone, Nelly Furtado până la Calvin Harris sau Ava Max, iar în 2025 a fost invitat de Anyma la serie de evenimente The End of Genesys' din Las Vegas.

ALOK VA AVEA APROAPE 70 DE DANSATORI PE SCENĂ PLUS O PRODUCȚIE IMPRESIONANTĂ

Show-ul său de la UNTOLD X marchează prima prezentare a acestui concept în Europa

Considerat cel mai de succes artist brazilian din zona muzicii electronice, Alok ajunge pe main stage-ul UNTOLD cu un show concept, cu care a impresionat recent la festivalul Coachella. Keep Art Human este o declarație artistică și o reflecție profundă asupra viitorului creativității în epoca inteligenței artificiale.

Alături de dansatorii de la Urban Theory, cunoscuți pentru stilul lor de tutting sincron și estetica futuristă, Alok propune o experiență imersivă, o coregrafie complexă și un spectacol vizual construit în jurul ideii că arta trebuie să rămână o expresie umană. Cu peste 70 de dansatori, proiecții video și o coregrafie care spune o poveste prin mișcare, Keep Art Human este un concept complet, prezentat pentru prima dată într-un festival european, exclusiv pe scena principală UNTOLD X. Show-ul său de la UNTOLD marchează prima prezentare a acestui concept în Europa și una dintre puținele apariții de acest tip din lume în acest an.

Armin van Buuren, care pentru pentru 23 de ani la rând s-a aflat în lista primilor zece DJ ai lumii, a reușit ca la fiecare apariție live pe Cluj-Arena să construiască show-uri speciale pentru fanii festivalului UNTOLD. La ediția aniversară UNTOLD X, olandezul revine pe mainstage cu o producție specială, gândită pentru fanii care i-au fost alături la fiecare ediție și un extended set.

Becky Hill, artista care a dus muzica dance pop în cultura mainstream, vine pentru prima dată în România, la UNTOLD X. Artista britanică a colaborat cu artiști precum Oliver Heldens, pentru piesa Gecko (Overdrive)', care a ajuns pe locul 1 în UK Singles Chart, fiind prima concurentă de la The Voice UK care a obținut un single numărul 1 în topurile britanice și a fost recompensată cu multiple premii, inclusiv două BRIT Awards pentru Best Dance Act' în 2022 și 2023. Cu peste 5,9 miliarde de ascultări, show-ul ei va fi plin de refrene pe care le știi deja, dar pe Cluj-Arena le vei trăi altfel.

DON DIABLO VINE CU O PRODUCȚIE SPECIALĂ ȘI ÎȘI DOREȘTE SA STEA IN MIJLOCUL PUBLICULUI

Don Diablo pregătește un set exclusiv pentru UNTOLD X, cu producții în premieră și momente create special pentru scena principală a festivalului care ocupă locul 3 în lume. DJ-ul și producătorul olandez va avea un pupitru customizat, care va fi amplasat în mijlocul fanilor.

Pentru prima dată la UNTOLD, HUGEL aduce energia show-urilor sale live direct pe mainstage. Cu hituri globale și un stil care transformă orice seară într-un party complet, setul său e unul dintre momentele de neratat ale ediției aniversare. Cu show-uri sold-out în America, Space (Miami), Superior Ingredients (NYC), Academy (Los Angeles), HUGEL a avut rezidențe la Pacha & Ushuaia în Ibiza și a fost invitat la cele mai mari festivaluri din lume. În 2024 a lansat uriașul hit I Adore You' cu care a intrat în topurile din întreaga lume.

Toate aceste show-uri sunt concepute special pentru scena principală a festivalului care ocupă locul 3 în clasamentul celor mai mari 100 de evenimente muzicale din lume.

Scena Galaxy va fi gazdă pentru nume în premieră pentru fanii techno: Dom Dolla, Adriatique, Green Velvet, Toto Chiavetta b2b ZAMNA, iar fanii deep house se vor bucura de set-uri speciale ale DJ-ilor care vor ajunge pentru prima dată la UNTOLD: Ben Bohmer, Royksopp, Bob Moses sau Pachanga Boys.

Festivalul UNTOLD are loc în perioada 7-10 august 2025 la Cluj-Napoca.

Sursa foto: Untold X

