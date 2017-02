Machiajul ideal pentru o intalnire romantica

Acestea sunt secretele care te vor ajuta sa obtii machiajul perfect pentru o intalnire romantica:

Ramai la varianta clasica

Intalnirile amoroase nu sunt cel mai bun moment pentru experimente sau pasi complicati precum ar fi contouring-ul. Barbatul de langa tine vrea sa vada cat de superb arati, nu sa admire look-ul asigurat de tone de machiaj. Opteaza pentru o varianta simpla, clasica si usor de obtinut astfel incat sa nu intri in panica daca acesta ajunge putin mai devreme si tu nu esti gata. Un zambet frumos si ingrijit conteaza cel mai mult!

Machiaj puternic al ochilor sau al buzelor?

Respecta regula generala care spune sa alegi fie un machiaj puternic pentru ochi, fie un ruj intens pentru buze, insa nu ambele in acelasi timp. Daca stii ca buzele reprezinta „arma ta secreta”, opteaza pentru un ruj rosu, insa nu exagera cu alegerea culorilor pentru machiajul ochilor. Un ruj rosu seducator se potriveste perfect cu un zambet frumos, cu o dantura alba si ingrijita corespunzator!

Cu toate acestea, vei observa ca este mai indicat sa optezi pentru un ruj nude sau intr-o nuanta delicata deoarece nu vrei sa te trezesti cu ruj pe dinti sau sa lasi pe buzele lui mai mult ruj decat raman pe ale tale. Un machiaj smoky eyes subtil va arata grozav si ca demonstra ca ai depus eforturi pentru a arata cat mai bine pentru intalnire.

De durata

Merita sa petreci mai mult timp si efort pentru a te asigura ca machiajul tau ca rezista cat mai mult timp. Foloseste un spray pentru fixarea machiajului astfel incat sa te asiguri ca fondul de ten nu va arata inestetic in cateva ore. De asemenea, ar trebui sa procedezi la fel si in cazul rujului, fie folosind o formula rezistenta fie aplicand putina pudra pe buze dupa aplicarea rujului.

Pune accent pe machiajul ochilor

Machiajul ochilor trebuie sa atraga atentia persoanei care se uita la tine. Asa cum am precizat anterior, un machiaj smoky eyes este cel mai potrivit. Nu incerca diverse combinatii de culori puternice si nici gene false extrem de lungi – nu vrei sa ii atragi atentia intr-un mod negativ. Foloseste ondulatorul de gene si profita din plin de cele mai noi si performante formule de mascara.

Potrivit tipului de intalnire

Trebuie sa alegi un machiaj care sa se potriveasca si modului in care se va desfasura intalnirea. Ar trebui sa optezi pentru un look natural daca veti merge sa urmariti un meci sau este vorba de o simpla plimbare prin parc. Insa, daca iesiti la un restaurant elegant sau mergeti la un concert clasic, atunci poti alege un machiaj mai sofisticat. Indiferent ce tip de machiaj alegi, cu siguranta barbatul perfect va fi atras de zambetul tau frumos si sanatos.

Acorda-ti timp

Poate esti emotionata gandindu-te la aceasta intalnire, in special daca sunteti la inceputul relatiei. Asa ca acorda-ti timp sa iti aplici machiajul, asa vei evita greselile facute in graba si nu risti sa trebuiasca sa te demachiezi si sa incepi, din nou, intregul proces. Chiar si un look simplu necesita un pic de efort, tu te vei simti mai increzatoare iar partenerul tau va fi incantat.

Machiajul trebuie sa se potriveasca cu personalitatea ta

Barbatul cu care te intalnesti este interesat de persoana ta, nu de o imagine idealizata a ta. Asigura-te ca machiajul ti se potriveste. Nu merita sa incerci sa te transformi radical, el vrea sa te vada pe tine, nu o tona de machiaj. Vrei sa observe o varianta mai sofisticata a ta, putin imbunatatita, insa nu atat de schimbata incat sa nu te recunoasca.

Nu uita, cel mai important este un zambet frumos si sincer!

Asorteaza-ti zambetul cu un look pe măsura si poti castiga produse de beauty de la Sephora!

Tot ce trebuie sa faci este sa urmezi acesti pasi:

1.Intra pe http://elle.ro/zambetperfect/

2.Incarca o fotografie cu machiajul si zambetul tau

3.Roaga-ti prietenii sa te voteze!