Kim Kardashian isi mai doreste inca un copil

Vedeta serialului reality „Keeping Up With the Kardashians” a vorbit despre planurile de a-si mari familia chiar in cel mai recent episod al show-ului.

“O sa incerc sa mai fac un copil”, a dezvaluit Kim.

Ea a dezvaluit insa ca are cateva probleme care o impiedica in acest moment sa ramana din nou insarcinata.

“Vreau mai multi copii, insa doctorii nu cred ca este sanatos pentru mine in acest moment”, a adaugat Kim.

Kim Kardashian si Kanye West mai au doi copii, o fetita North West, si un baietel, Saint West. In timpul celor doua sarcini ea s-a confruntat cu numeroase probleme de sanatate.

“Nu vreau sa faci ceva care sa te puna in pericol”, i-a raspuns Kris Jenner, mama vedetei, atunci cand i-a aflat planurile.

Foto: Arhiva Revistei ELLE