John Mayer recunoaste ca noua lui piesa este despre Katy Perry

“La cine altcineva m-as fi putut gandi?” le-a declarat acesta celor de la The New York Times intr-un interviu. “Si apropos, este o dovada a faptului ca nu am intalnit multe femei in ultimii cinci, sase ani. Aceea a fost singura mea relatie.”

Piesa face parte din noul sau album The Search for Everything, care contine alte melodii despre despartiri.

“Sunt un tip tanar. Imi plac fetele. Vreau ca fetele sa ma placa. Vreau sa fac muzica iar lumea sa creada despre mine ca sunt atractiv. Am fost in sfarsit pregatit sa ma reintorc in lumea aia si sa ma dezvolt din nou acolo,”a adaugat John. “Au fost momente in care imi venea sa plang, si atunci m-am gandit, OK, John, asta nu este despre o relatie cu certuri si impacari…este despre ceva mult mai profund.”

John a mai spus ca isi doreste o sotie si copii in viitorul apropiat.

“Mi-as fi dorit ca cineva sa ramana langa mine pana la varsta de 40 de ani,” a continuat el.

John si Katy au avut o relatie cu certuri si impacari din 2012 pana in 2014.

Foto: Instagram