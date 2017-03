Printul Harry abia asteapta sa se mute impreuna cu Meghan Markle

Cu toate ca idila Printului Harry, in varsta de 32 de ani, si a actritei Meghan, in varsta de 35 de ani, (35) a inceput de scurt timp, abia din vara trecuta, se pare ca Harry este nerabdator sa faca urmatorul pas, acela de a se muta impreuna. Surse confirma ca Printul Harry se va muta curand in noul apartament din Palatul Kensington alaturi de Meghan.

De asemenea, alte surse sigure impartasesc cu noi faptul ca Harry este in mod aparte interesat de lucrarile de renovare ale apartamentului si totodata nerabdator. “Printul Harry viziteaza frecvent locuinta si urmareste progresul renovarilor. Pare a fi extrem de nerabdator de a se muta impreuna cu partenera sa.”

Nu e o surpriza ca cei doi au devenit foarte apropiati intr-un timp scurt iar vizitele actritei americane la Nottingham Cottage sunt in numar mare. Nottingham Cottage, asa zisa si ‘casa burlacului’ este locuinta actuala a Printului Harry.

Toamna trecuta, Printul Harry a pus capat zvonurilor cand a declarat ca este intr-o relatie cu Meghan intr-un interviu exclusiv. Meghan Markle a mai avut un mariaj anterior din care a iesit dupa doar doi ani, insa potrivit zvonurilor, actrita ar dori sa intemeieze o familie cu Harry.

Din pacate pentru noi, purtatorii de cuvant ai familiei regale au refuzat sa vorbeasca despre o posibila logodna intre cei doi.

Noul apartament, insa, este in vecinatatea locuintei Ducelui si Ducesei de Cambridge, unde si ei se vor muta in septembrie. Tot atunci Printul George va incepe scoala la Thomas’s School in Battersea, una dintre cele mai prestigioase scoli din Londra pentru elitele britanice.

William si Kate dispun de 22 de camere si doua bucatarii in noul apartament renovat si decorat intr-o maniera eleganta, specifica familiei regale. Momentan, nicio informatie nu a fost oferita cu privire la apartamentul Printului Harry, singurul comentariu fiind ca este un “subiect privat”.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Arhiva Revistei ELLE