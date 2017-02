Dupa spectacolul de la Super Bowl au existat o multime de persoane care au acuzat-o pe Lady Gaga ca ar fi furat ideea zborului de la Pink. Desi spectacolele celor doua s-au asemanat, Pink vorbeste despre spectacolul facut de Lady Gaga pe Instagram, laudand-o pe artista pentru prestatia sa.

Desi intr-adevar Pink este cea care a apelat la sfori si un astfel de zbor la spectacolul sau, ea a spus ca nu este prima persoana care a zburat, asadar nu intelege rostul comentariilor: „Cui ii pasa ca eu am zburat prima? Pentru ca nu am facut-o! Cei de la circ si Peter Pen au fost in aer de-a lungul anilor!”. Totodata, ea a precizat ca raspunde comentariilor pentru a nu da nastere unor intrigi mai puternice.

Astfel, in aceeasi poza postata pe Instagram, Pink o felicita pe Lady Gaga si ii indeamna si pe ceilalalti sa o faca.

La finalul postarii, Pink aminteste ca marea problema nu este show-ul artistei, ci faptul ca presedintele lor distruge umanitatea, amintind astfel de masurile luate de Trump: „Putem acum sa ne intoarcem la adevarata controversa? Cea in care liderul nostru ne distruge umanitatea de la un minut la altul…”

