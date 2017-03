Semnificatia din spatele rochiei verzi din dantela a lui Kate Middleton

Kate Middleton este o aparitie extrem de stilata pe covorul rosu, indiferent de ocazia la care este prezenta. De data aceasta, participand la Gala Caritabila National Portrait Gallery din Londra, seara trecuta, Ducesa de Cambridge a ales sa poarte piese semnate de 3 designeri britanici, printre care si o superba rochie lunga, verde, din dantela.

Rochia despre care vorbim, semnata Temperley London, a fost aleasa parca special pentru acest eveniment. De altfel, fiecare alegere vestimentara facuta de Kate Middleton este bine gandita si respecta anumite reguli (scrise sau nescrise). Dar care este insemnatatea din spatele rochiei purtate de Kate Middleton seara trecuta?

Duchess of Cambridge arrives for the NPG gala in Temperley pic.twitter.com/RYZugBu1Lx

— Hannah Furness (@Hannah_Furness) March 28, 2017