Cele mai stylish tinute purtate de Ducesa de Cambridge in timpul vizitei in Paris

Ducele si Ducesa de Cambridge au sosit la Paris vineri, fiind intampinati de Presedintele Frantei, François Hollande, la Palatul Elysee. Ducesa de Cambridge a purtat un palton Catherine Walker, de culoare verde, cu care aparuse si la Londra, cu cateva ore inainte, la celebrarea St. Patrick’s Day.

In timpul vizitei din Paris, Ducele si Ducesa de Cambridge au avut intalniri cu lideri din Franta, au asistat la un meci de rugby, au vizitat Muzeul d’Orsay si au luat cina la resedinta oficiala a ambasadorului Marii Britanii la Paris.

Desi a fost atat de scurta, vizita cuplului regal britanic are o semnificatie aparte, in 2017 implinindu-se 20 de ani de cand Printesa Diana, mama Printului Williams, si-a pierdut viata intr-un accident auto in Paris.

