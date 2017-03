Glamour-ul din social media dispare in lumea reala

Am ajuns sa producem din ce in ce mai putin in Romania, si asta nu pentru ca ni se pare mai cool “afara”, ci pentru ca cele mai cool modele, fotografi etc… aleg ei sa plece “afara”. Asadar, vrem, nu vrem, trebuie sa ne deplasam noi in afara Romaniei pentru a fi siguri ca cei cu care lucram sunt intr-adevar cei mai buni.

Pentru a eficientiza aceste deplasari ne incarcam programele pana la refuz cu intalniri, interviuri, evenimente si, de cele mai multe ori, alte mici shooting-uri pe care le facem in special cu bloggeri sau influenceri internationali.

Sigur ca ii tintim pe cei mai mari si de cele mai multe ori reusim sa ii aducem in paginile noastre. Cred ca am avut un singur esec, in privinta Chiarei Ferragni, care nu ne-a refuzat, dar ne-a impus coperta, lucru pe care nu l-am acceptat din principiu.

Am observat, insa, un lucru comun la majoritatea acestor influenceri care, atunci cand ii vezi in pozele cu care isi incanta milioanele de followers, prezinta o lume care nu are nici o legatura cu realitatea: nu locuiesc in casele in care se pozeaza (de cele mai multe ori inventeaza scuze de tipul “nu putem sa facem pozele pentru ELLE la mine acasa pentru ca varuiesc”, “ma mut” etc…, “hai mai bine sa facem pozele intr-o camera de hotel, un apartament, eventual, pe care, ati ghicit, sa-l inchiriem noi – si iti indica cel mai luxos hotel din zona!

Da, stim, un check-in la acel hotel ii va completa si mai mult imaginea de diva super-stylish cu un lifestyle de invidiat! Lucrurile nu se schimba nici macar atunci cand trebuie sa ii pozam garderoba, sa vorbim despre cum isi construieste stilul, de unde isi cumpara hainele… Pana la urma, sunt cele mai importante instrumente pentru un fashion blogger, ai zice, nu?

When you have the best view from your private terrace at @parkhyattparis #TheBlondeSaladGoesToParis #ParkHyattParis O postare distribuită de Chiara Ferragni (@chiaraferragni) pe 2 Mar 2017 la 09:44 PST

Realizezi, insa, ca toate hainele sunt imprumutate din showroom-uri pentru sedinta foto sau cumparate de pe Net-a-porter si returnate apoi, cand se termina sedinta foto. Hm!

Nimic nu este ceea ce pare in lumea aceasta. Asa ca niste filtre mai bune de selectie ar prinde mai bine atunci cand dai “follow” cuiva!

Foto: Christian Tudose