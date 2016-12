Actrita Carrie Fisher a murit la varsta de 60 de ani

Actrita Carrie Fisher, recunoscuta mai ales pentru rolul sau iconic, cel al Printesei Leia din filmele „Star Wars”, a decedat in dimineata zilei de marti, 27 decembrie, in urma unui atac de cord suferit in urma cu 4 zile.

O declaratie facuta in numele fiicei sale, Billie Lourd, spune ca aceasta confirma decesul mamei sale, in ziua de marti, 27 decembrie, la ora 8:55 AM, in Los Angeles. Vestea decesului vine dupa vestea conform careia Carrie Fisher a suferit un atac de cord in timpul unui zbor de la Londra catre Los Angeles.

Carrie Fisher a interpretat unul dintre personajele principale din filmele „Razboiul Stelelor”, cel al Printesei Leia, conducatoarea rebeliunii galactice.

De altfel, una dintre primele persoane publice care a postat un mesaj legat de trista veste a fost partenerul sau din filme, Mark Hamill, cel care l-a interpretat pe Luke Skywalker.

Carrie Fisher s-a nascut in 1956, in Beverly Hills, California si provenea dintr-o familie de actori.

Foto: PR