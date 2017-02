Premiile Oscar 2017: Cele mai bune & cele mai amuzante momente

Premiile Oscar 2017 au inceput ca orice alta ceremonie – nimic nu anunta ceea ce avea sa se petreaca! Si au avut loc cateva momente cu adevarat incredibile, incredibil de amuzante sau pur si simplu… ciudate! Iata care au fost cele mai bune & cele mai amuzante momente ale editiei de aseara.

Justin Timberlake coboara de pe scena si danseaza cu sotia lui, Jessica Biel

Justin Timberlake a dat startul ceremoniei Premiilor Oscar interpretand cunoscuta sa melodie „Can’t Stop The Feeling”, din filmul Trolls; la un moment dat, la sfarsitul momentului, Justin a coborat de pe scena, in public, si s-a indreptat spre sotia lui, Jessica Biel, cu care a dansat pentru cateva secunde. Adorabil!

Cei doi au avut un moment amuzant si pe covorul rosu:



via GIPHY

Meryl Streep este ovationata de catre ceilalti actori din sala

Chiar la inceputul ceremoniei, prezentatorul, Jimmy Kimmel, a vorbit in monologul sau despre conflictul dintre Presedintele Trump si mult-iubita actrita Meryl Streep – Jimmy Kimmel a spus, glumind, ca Meryl nu merita sa fie ovationata, pentru ca este o actrita supra-apreciata, care a jucat in peste 50 de filme, avand 20 de nominalizari la premiile Oscar. Meryl a fost extrem de emotionata atunci cand toata lumea din sala s-a ridicat si a aplaudat-o.

The crowd gives „underrated actress” Meryl Streep a standing ovation at the #Oscars. pic.twitter.com/18yGDNKoW3 — Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017

via GIPHY

Mai tarziu, Jimmy Kimmel i-a adresat o postare amuzanta pe Twitter Presedintelui Donald Trump:

Filmul regizorului Asghar Farhadi a castigat, dar el nu a fost prezent la ceremonie, in semn de protest fata de masurile luate de Donald Trump impotriva imigrantilor

Regizorul de origine iraniana al carui film a fost nomnizalizat la Premiile Oscar 2017 la categoria „Cel mai bun film strain” a declarat acum cateva saptamani ca nu va fi prezent, in semn de protest. Filmul sau, „The Salesman”, a castigat Premiul Oscar, iar absenta regizorului a fost, cu siguranta, simtita.

A plouat cu bomboane, prajituri si gogosi!

Jimmy Kimmel, gazda ceremoniei, le-a oferit celebritatilor din sala bomboane, prajituri si gogosi care au cazut din… cer! Taraji P. Henson a fost una dintre cele mai entuziasmate actrite!

via GIPHY

via GIPHY

Celebritatile au citit postari rautacioase de pe Twitter si la Premiile Oscar 2017

Unul dintre lucrurile pe care Jimmy Kimmel le face in emisiunea sa televizata difuzata seara tarziu este sa puna celebritatile sa citeasca postari rautacioase de pe Twitter despre ele. Ei bine, se pare ca Jimmy a adus acest moment si la Oscaruri. Iata!

Ryan Gosling, Emma Stone, Natalie Portman and more star in Mean Tweets: #Oscars edition. pic.twitter.com/5NHHvxuT3D — Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017

Regizorul filmului „The White Helmets” face o declaratie puternica despre Siria

Filmul „The White Helmets” a castigat un premiu Oscar – pelicula spune povestea celor care salveaza supravietuitori dintre ruinele afectate rezultate din razboiul sirian care se desfasoara in prezent. Premiul a fost acceptat de regizorii Orlando von Einsiedel Joanna Natasegara – iar von Einsiedel a citit o declaratie puternica despre Siria a conducatorului organizatiei „The White Helmets” pe scena Premiilor Oscar: „Am salvat mai mult de 82.000 de vieti civile. Invit pe oricine ma aude sa ajute la oprirea varsarii de sange din Siria si din toata lumea.”

Warren Beatty si Faye Dunaway recreaza momentul de la Miss Univers

Acesta a fost, de la distanta, cel mai ciudat moment al serii trecute. Se pare ca Warren Beatty si Faye Dunaway, cei care trebuiau sa inmaneze premiul pentru „Cel mai bun film” au incurcat lucrurile: prima data au anuntat ca filmul castigator este „La La Land”, ca apoi sa se corecteze si sa spuna ca „Moonlight” a castigat. Cel mai ciudat a fost ca echipa „La La Land” ajunsese deja pe scena iar discursurile de multumire incepusera!

via GIPHY

Prezentatorii au recreat, fara sa isi dea seama, momentul de la Miss Univers, cand Steve Harvey a anuntat castigatoarea gresita. Cei de la Miss Univers au fost rapizi si s-au autosesizat:

Have your people call our people – we know what to do. #Oscars #MissUniverse — Miss Universe (@MissUniverse) February 27, 2017

Pentru cateva minute, toata audienta a ramas fara cuvinte. Cu siguranta nu va uita nimeni prea curand de acest moment!

This was literally me when they announced La La Land and then Moonlight really won pic.twitter.com/9ztFCH8ZNG — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) February 27, 2017

Citeste si:

TOP Best Dressed la Premiile Oscar 2017

Foto: Instagram