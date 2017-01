Daca faci aceste 10 lucruri, esti o iubita excelenta

Mai intai, trebuie sa inveti cum sa te bucuri in totalitate de corpul tau si de momentul prezent. Daca nu acum, atunci cand?! Sa fii mereu alerta, sa te te fixezi doar pe performanta reprezinta calea sigura spre esec, adica moartea pasiunii. De aceea, e vital sa lasi sa cada barierele mintii si sa te bucuri de ce ai.

Ce reprezinta adevarata putere sexuala? Inseamna sa-ti revendici constiinta erotica si sa-ti canalizezi energia sexuala cu ajutorul mintii. Dar sa nu o folosesti niciodata pentru a rani pe cineva, pentru a manipula, pentru a coplesi, pentru a face cuceriri gratuite sau pentru a-ti maguli ego-ul pe socotela suferintei altora. Dar in egala masura nici sa-i lasi pe altii sa te raneasca sau sa te trateze fara respect.

Puterea sexuala nu reprezinta numai ceea ce esti in pat, desi si asta este un aspect foarte important. Este practic puterea corpului tau potentata de cea a spiritului.

Multi dintre noi, sedusi sau angrenati de ritmul haotic al lumii in care traim, rateaza experienta ofertanta de a avea o conexiune autentica, aproape primitiva, cu o alta persoana. Iar sexualitatea ne poate oferi asta, si anume o satisfactie pe care nu o obtii niciodata doar printr-o interactiune intelectuala.

Daca te deschizi atat din punct de vedere sexual, cat si spiritual, fie ca esti singura sau faci parte dintr-un cuplu, vei fi asemeni unui vas prin care circula un fluid erotic, savurand doar placerea, fara inhibitii sau nesigurante de vreun fel.

Un aspect important al puterii sexuale il reprezinta intimitatea emotionala, o dorinta instinctiva de a crea o legatura autentica cu partenerul tau, de a simti confort, de a te lasa cunoscuta si inteleasa. Iar asta face diferenta esentiala intre actul strict sexual si dragoste.

Intimitatea emotionala se naste din afectiune, din impartasirea sentimentelor, din capacitatea de a te arata vulnerabila. Aratand ca-ti pasa de celalalt, il faci sa se simta special si potentezi atractia reciproca. Pentru ca sunteti atrasi unul fata de celalalt, sunteti acolo ca sa oferiti celuilat un teritoriu sigur de incredere. Va vedeti unul pe celalalt in chipul cel mai real, cu bune si rele, si nu o versiune idealizata. Atunci cand apar conflictele, tensiunile, cand va raniti sentimentele, aveti datoria de a incerca (macar) sa le rezolvati.

Asadar, care sunt acele calitati care te fac o amanta excelenta? Evident, exista o chimie in cuplu, care este unica pentru fiecare relatie in parte. Mirosul, vocea, atingerile, stilul de a saruta – toate contribuie si fac parte din ea.

Deprinderile tehnice sunt si ele importante. Dar, in afara de asta, iata zece calitati care te fac o amanta excelenta:

1. Esti dornica sa inveti si sa afli maimulte;

2. Esti ludica si pasionala;

3. Il faci pe partenerul tau sa se simta sexy;

4. Ai incredere in propria persoana, nu ti-e teama sa te arati vulnerabila;

5. Esti aventuroasa si dornica sa experimentezi;

6. Iti comunici nevoile si stii sa-ti asculti si partenerul;

7. Iti acorzi timp si nu te grabesti;

8. Iti place sa primesti si sa oferi placere, in egala masura;

9. Nu judeci niciodata;

10. Esti pe deplin prezenta, stabilesti contact vizual, treci cu usurinta peste situatii neplacute, dar inerente.

Asadar, ce ne opreste sa fim niste amanti excelenti? De obicei, constrangerile de timp, centrarea pe propria persoana, inhibitiile, lipsa tehnicii. Si, in plus, mintea noastra care continua sa fie alerta, preocupata de grijile cotidiene, ceea ce ne impiedica sa savuram momentul prezent. In plus, multe dintre noi nu sunt constiente de propria atractivitate. Pentru ca nu am invatat sa ne percepem ca fiind sexy. Suntem coplesite de imaginile cu manechine slabe, vehiculate de massmedia, iar sexul este perceput mai degraba ca o goana dupa performanta si nu ca un schimb spiritual.

Crescand, multe dintre noi nici nu au primit educatia corecta cu privire la ceea ce inseamna adevarata sexualitate. Daca ni s-ar fi spus ca sexualitatea este sanatoasa, naturala, ca trebuie sa o imbratisam si sa ne bucuram de ea, pentru ca ea ne intregeste fizic si mental, in mod sigur nu am fi considerat-o ceva murdar sau rusinos.

Din pacate, inca de timpuriu, aflam ca termeni precum „vagin” si „penis” ii fac pe oameni sa se simta stanjeniti. Chiar si in cuplu, oamenii evita sa spuna lucrurilor pe nume. Din nefericire, suntem o cultura care incurajeaza rusinea… insa sexualitatea ar trebui perceputa ca un element de normalitate si firesc, si nu ca ceva care sa ne rusineze.

Sensibilitatea sexuala este un barometru delicat. Intimitatea presupune constiinta de sine si dorinta de a indeparta barierele de orice fel. Asa ca antreneaza-te sa fii mai relaxata si mai ingaduitoare cu tine insati. Nu e deloc sexy safii intr-o goana permanenta, mereu stresata si contra-cronometru. Mai ales atunci cand esti teribil de ocupata, aminteste-ti sa respiri adanc, sa iei o pauza si sa te reconectezi cu corpul tau!

Fie ca jonglezi intre indatoririle de familie, de munca, sau de alt tip, fa-ti timp si pentru tine. Trateaza-te ca pe o prioritate egala cu celelalte. La fel si relatia cu partenerul tau.

Exploreaza-ti nevoile si fii ingaduitoare cu tine insati! Indulgenta cu propria persoana te va ajuta sa-ti vindeci ranile (daca ele exista) si sa-ti (re)dobandesti puterea sexuala.

