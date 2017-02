Cei 3 pasi pe care trebuie sa-i urmezi ca sa pui capat unei relatii abuzive

Exista extrem de multe femei care nici macar nu stiu ca fac parte dintr-o relatie abuziva, ba mai mult, majoritatea considera absolut normale anumite tipuri de evidente abuzuri. Abuzul vine intr-o multitudine de forme: fizic, psihic sau spiritual.

Atata timp cat vorbesti deschis despre relatia ta si stii principiile clare pe care se bazeaza o relatie sanatoasa, vei fi suficient de pregatita sa concluzionezi daca esti intr-o relatie abuziva sau nu.

Desigur ca ajungerea la unei concluzii negative nu o sa bucure pe nimeni. Noile inceputuri sunt cele mai grele intotdeauna, iar renuntarea la partenerul cu care ai impartit atatia ani si poate copii, e un gand infiorator.

Nu uita ca inchiderea unei usi provoaca deschiderea alteia si numai tu esti stapana pe fericirea ta.

Am clarificat procesul prin care ar trebui sa treci, odata ce ai luat aceasta decizie, si am concluzionat cu 3 pasi.

1. Treci peste teama sau sentimentul de vinovatie

Sentimentul de frica este primul care apare in atfel de cazuri. Iti e frica de ce o sa se intample, de ce o sa urmeze, cum va reactiona partenerul tau cand ii vei spune. Nu trebuie sa lasi frica sa te cucereasca. Frica te paralizeaza si nu te lasa sa faci lucrurile pe care ar trebui sa le faci.

Sentimentul imediat urmator fricii este cel de vinovatie. Cum va reactiona partenerul tau cand va afla ca il parasesti? Ar fi vina ta daca ar reactiona violent sau nu ar mai stii ce sa faca cu viata lui pentru ca tu nu mai esti acolo sa-l ajuti? Nu, nu ar fi vina ta. Fiecare este responsabil pentru fericirea sa. Daca alcatuiesti o lista cu lucrurile care te fac fericita langa el si lucrurile care nu, iar cea de-a doua e considerabil mai lunga, este dreptul tau sa cauti fericirea in alta parte. Nu poti sacrifica fericirea ta doar pentru a-i face bine lui.

2. Ia masurile de siguranta necesare

In cazurile in care ai si copii devine si mai serios asa ca trateaza acest subiect delicat si cu atentia necesara. Am mai spus ca cel mai important lucru este comunicarea, iar in acest caz e crucial sa iti anunti familia sau prietenii apropiati de ce urmeaza sa faci. Implica si autoritatile daca este cazul si asigura-te ca ai un loc sigur in care poti sa te muti.

Daca inca te gandesti ca nu e necesara luarea acestor decizii te poti aseza la o discutie sincera cu tine insuti: Chiar crezi ca nu e necesara luarea unei astfel de decizii sau iti e frica de consecinte? Daca ai ajuns sa te intrebi asta atunci te intorci la stadiul de la punctul 1. Evalueaza-ti prioritatile si fa ce e mai bine pentru tine. Nu lasa frica sa decida!

3. Vindeca ranile

Ca in toate cazurile cu intamplari cu bagaj emotional puternic, trebuie sa lasi trecutul in urma. In interiorul tau sta toata forta necesara de care ai nevoie pentru a-ti vindeca ranile si pentru a pleca mai departe cu o lectie invatata.

Exista multe cazuri de femei care nu renunta la rolul de victima si continua in acest fel sa se ataseze de trecut si niciodata nu o sa treaca peste experienta marcanta.

Odata ce constientizezi unde este problema si cum se poate rezolva situatia, esti destul de inteleapta sa iei totul de la capat. In fond, tot ceea ce te tine pe loc sunt doar niste emotii. Tu esti mult mai puternica decat niste emotii.

Inconjoara-te cu oamenii care tin cu adevarat la tine si te sustin in mod constructiv.

Deasemenea, psihologul este o idee excelenta daca o sa crezi ca ai nevoie de un plus de motivatie si sustinere in acest proces.

Text: Marilena Iordache

Foto: Imaxtree