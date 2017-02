Beyonce & Jay-Z, lucruri inedite despre cel mai important cuplu din industria muzicala

Ca sa afli ceva despre relatia dintre cei doi, trebuie sa te apuci de analizat versurile pieselor lor si sa tragi concluzii din descrierile fotografiilor postate pe Instagram. Chiar si asa, te alegi cu niste presupuneri foarte confuze, incat iti vine sa lasi totul in zona de mister si sa spui „pot trai si fara sa stiu asta”.

Totusi, nimic nu e imposibil, asa ca iata cateva lucruri pe care le putem spune despre Beyoncé si Jay-Z.

1. Nimeni nu stie exact de cat timp sunt impreuna. Cei doi si-au tinut relatia secreta pentru atat de mult timp, incat nici ei par sa nu mai stie exact de cand sunt, propriu-zis, impreuna. De exemplu, Beyoncé a declarat, pentru „Seventeen”, in 2008, ca l-a cunoscut pe Jay-Z pe cand ea avea 18 ani, si au inceput sa se intalneasca un an mai tarziu. De cealalta parte, Jay-Z spune ca s-au cunoscut de cand a inceput ea sa inregistreze, mai exact, in 1997. Concluzia? Exact, nu avem una.

2. Cei doi au sustinut ca sunt doar prieteni ani de-a randul. Intr-un interviu acordat in 2013 pentru Vanity Fair, Jay-Z a spus ca atunci cand au aparut impreuna pe coperta revistei, in 2001, erau abia in etapa in care cinau impreuna. Chiar daca au colaborat in multiple proiecte, ca „Bonnie and Clyde”, in 2002, si „Crazy in Love”, in 2003, acestia au spus ca relatia lor era doar platonica. In final, relatia lor a devenit publica in 2004, cand s-au afisat impreuna la MTV Video Music Awards.

3. Nici acum nu vorbesc despre mariajul lor. Dupa cum a declarat Beyoncé intr-un interviu pentru Essence, in 2005, ea si Jay-Z prefera sa nu vorbeasca despre relatia lor, ci sa lase muzica sa se ocupe de asta. „Niciodata nu am vorbit despre relatii… Vorbesc despre ele doar in cantecele mele; altfel, lucrurile devin prea incurcate. A functionat, pentru ca acum nimeni nu se asteapta sa vorbesc despre asta. Dar este si foarte greu. Te indragostesti si vrei sa spui asta tuturor. Insa e ceva ce nu fac.”