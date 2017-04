9 seriale indragite si apreciate care se termina in 2017

Cum toate lucrurile bune au un sfarsit, gasesti mai jos serialele care se termina anul acesta.

1. Girls

HBO a anuntat chiar dupa premiera sezonului cinci din Girls ca serialul se va termina dupa sezonul sase. Finalul va aparea pe 19 aprilie.

2. Teen Wolf

In cadrul Comic-Con, actorii din Teen Wolf au anuntat ca acest sezon, cel cu numarul 6, va fi cel final. Cealalta jumatate a sezonului va fi lansata in aceasta vara.

3. Bates Motel

Tot in cadrul Comic-Con, actorii din distributia serialului Bates Motel au anuntat ca sezonul cinci va fi ultimul. Rihanna va aparea in ultimul episod interpretand-o pe Marion Crane. O puteti vedea in data de 24 aprilie, episodul final al serialului.

4. Pretty Little Liars

Data de 18 aprilie este rezervata finalului Pretty Little Liars. Sezonul sapte este cel care marcheaza incheierea dramei- thriller.

5. The Mindy Project

Comedia The Mindy Project si-a stabilit finalul odata cu sezonul sapte, care va debuta in toamna.

6. The Vampire Diaries

Avand in vedere faptul ca lansarea ultimului sezon, al optulea, a avut loc in luna martie, presupunem ca deja l-ai vazut.

7. Episodes

Cu toate ca sezonul 4 s-a terminat in 2015, Episodes se intoarce pentru un final glorios in 2017.

8. Bones

Drama americana de pe Fox s-a incheiat dupa 12 sezoane.

9. The Leftovers

In ciuda cuvintelor de lauda pe care le-a primit, The Leftovers se termina odata cu incheierea celui de-al treilea sezon.

Exista, totusi, si un lucru bun in aceasta situatie: poti incepe altele noi!

Text: Denisa Coman

Foto: PR