7 motive pentru care femeile puternice raman in relatii toxice

Oriunde te uiti in jurul tau, vezi femei inteligente, puternice, fermecatoare, cu cariere de invidiat sau cu afaceri prospere. In ziua de azi, nu mai exista nici un job care sa le fie inaccesibil femeilor, oricate piedici li se pun pe parcurs. Cu alte cuvinte, cel putin din punct de vedere profesional, multe femei ajung sa-si traisca visul!

Asa ca, atunci cand vezi astfel de femei traind alaturi de barbati care le insala, le abuzeaza sau le trimit la cratita, nu te poti abtine sa te intrebi, ce le motiveaza sa ramana intr-o astfel de relatie? Care sunt resorturile lor sau vorbim, mai degraba, de un soi de frica?

Noi am explorat cateva astfel de situatii si am alcatuit o lista cu 7 motive serioase pentru care o femeie puternica si inteligenta alege sa ramana intr-o relatie toxica:

1. Este speriata

De multe ori, femeile aleg sa faca un compromis, pentru ca le sperie situatia noua in care s-ar afla, mai ales cand este vorba si de copii. Adica in afara unei familii conventionale, in care apari la evenimente si in situatii sociale alaturi de un barbat pe care il prezinti cu zambetul pe buze (chiar daca uneori crispat si artificial) drept „sotul meu”. Practic, aceste femei doresc sa-si pastreze familia intacta cu pretul propriei lor fericiri. Pentru ca acolo este zona lor de confort. In felul lor, acesta este teritoriul pe care se simt in siguranta si pe care macar stiu cum sa-l gestioneze. Iar o despartire ar reprezenta necunoscutul, care trezeste – firesc – teama. Si da, chiar si cele mai puternice si inteligente femei au momentele lor de teama si de vulnerabilitate.

2. Nu stie ce sa faca sau se simte prinsa intr-o capcana

Chiar daca o femeie este suficient de puternica incat sa reuseasca sa iasa dintr-o relatie toxica si sa-si scoata si copiii de acolo, cu siguranta se intreaba: ce va face mai apoi? Este un gand care poate parea inspaimantator: de acum incolo va fi pe cont propriu. Numai ideea ca trebuie sa puna la punct un nou sistem (cine ia copiii de la scoala, cum se va descurca cu finantele, eventual unde va locui) poate parea intimidanta si descurajanta.

3. Este plina de compatimire

Adesea, o femeie are o putere de compatimire si o capacitate de empatie mult mai mare decat a unui barbat. Ea este capabila sa inteleaga ca poate partenerul ei a avut o zi grea, ca poate n-a vrut sa o jigneasca (ii gaseste motivatia ca este foarte stresat la birou) si este mai predispusa sa accepte orice scuza cu care se prezinta el. Adeseori, dragostea si compasiunea pentru partener mentin o femeie intr-o relatie care nu o mai face neaparat fericita.

4. Nu vrea sa creada sau sa accepte ceea ce pentru altii este evident

Poate ca ti se pare ca suna prosteste cand auzi prima oara asta, dar gandeste-te cum ai reactiona tu daca cineva ti-ar spune ca partenerul tau te insala? Chiar daca i-ai gasi o pata de ruj pe gulerul camasii sau l-ai surprinde sarutand o femeie, este foarte posibil ca mintea ta sa refuza sa creada si sa incepi sa cauti justificari, ba chiar sa incepi sa te invinuiesti. Pentru ca vrem sa credem tot ce este mai bun in legatura cu oamenii pe care ii iubim. Nu spunem ca o femeie inteligenta si puternica pusa intr-o astfel de situatie ar nega realitatea, ci ca ar avea nevoie de timp ca sa o digere, sa o asimileze si sa actioneze in consecinta.

5. Este indragostita

Nu este o scuza, este un fapt. Atunci cand iubim pe cineva este foarte greu sa ne imaginam viata fara acea persoana, chiar daca relatia cu ea este una toxica, nociva, care nu ne mai face fericite si nici nu ne mai satisface. Pentru ca o femeie sa se poata rupe dintr-o relatie are nevoie sa-si adune curajul si are nevoie de un sistem de suport, de o minima plasa de siguranta. Pentru ca este ingrozitor de greu sa parasesti persoana pe care o iubesti si alaturi de care ai crezut ca iti vei petrece tot restul vietii.

6. Crede ca este normal ce i se intampla

Este sfasietor sa te gandesti la asta, dar este adevarat. Daca o femeie a crescut intr-o relatie abuziva cu parintii ei sau daca tatal sau a inselat-o pe mama ei, ar putea crede ca este normal ceea ce i se intampla. Pentru ca noi toti ne cream un tipar la nivel subconstient, inca din copilarie, despre cum ar trebui sa fie o relatie, tipar inspirat din realitatea de care am avut parte. S-ar putea ca o femeie aflata intr-o astfel de situatie nici macar sa nu-si dea seama ca reperele ei de normalitate sunt, de fapt, unele eronate sau viciate.

7. Crede ca merita ceea ce i se intampla

Probabil ca acesta este cazul cel mai grav, pentru ca denota lipsa de respect de sine. Pe masura ce un copil creste si se dezvolta, invata despre propria valoare de la cei din jurul sau, si mai ales de la adulti, din felul in care este tratat si facut sa se simta. Chiar si daca se naste intr-o familie in care este inconjurat de dragoste si are parte de toata afectiunea parintilor sai, e posibil ca, la un moment dat, sa simta ca nu merita dragostea adevarata. Asa ca o femeie puternica si inteligenta poate conduce lumea, dar daca se simte nesigura pe ea din punct de vedere emotional, afectiv sau are orice alt fel de insecuritate sau vulnerabilitate va crede ca nimeni nu o va iubi si ca ea nu este demna sa fie iubita.

Foto: Imaxtree