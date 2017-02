5 motive pentru care despartirea nu trebuie privita ca pe un esec

De multe ori, o despartire este ca un nor negru de rusine care pluteste deasupra capetelor noastre. Nu numai ca trebuie sa facem fata durerii imposibil de evitat care vine la pachet cu o despartire, dar trebuie in acelasi timp sa luptam si cu demonii interni ai umilintei. Adica cei care ne spun ca am esuat inca o data.

Este evident ca oamenii au masuri diferite pentru succes. Pentru unii, reusita se traduce in prosperitate, in timp ce pentru altii intr-o cariera fulminanta sau intr-un fizic de invidiat. Totusi, exista o zona in care succesul pare ca se masoara la fel: relatiile.

Percepem divortul sau despartirile ca pe esecul absolut. Sau faptul ca avem 30 de ani si suntem single ca pe o gafa sociala, care trebuie rectificata pe cea mai recenta aplicatie de dating. Cum am putea oare sa provocam o despartire si sa lasam in urma noastra o relatie toxica in loc sa alegem zona de confort a unui cuplu in care ne simtim mizerabil? (Sper ca ati sesizat sarcasmul.)

Uitam adeseori ca relatiile implica multa munca si ca oamenii se schimba, iar situatiile nu sunt intotdeauna predictibile. Ajungem prea repede sa judecam in loc sa iertam si sa iubim, uitand adesea ca nici unul dintre noi nu merita sa se simta vinovat pentru ca este singur fie prin propria hotarare, fie din cauza circumstantelor.

Nimeni nu-si doreste sa aiba parte de esec, deznadeje si dezmagiri. Nu ne facem un scop din a avea inimile frante sau din a iesi dintr-o relatie pe care o credeam pentru totdeauna. Atunci, de ce ne simtim incredibil de rusinate si vinovate cand totul se destrama?

Fie ca e vorba de presiunea pe care societatea o pune asupra noastra prin idealurile romantice vehiculate in filme sau chiar in basmele din copilarie, fie ca e vorba de presiunea pe care chiar noi o punem asupra noastra insene, trebuie sa ne amintim constant ca nu avem voie sa ne lasam coplesite de gandurile distructive si sa privim despartirea ca pe un esec.

Relatia cu un barbat (sau absenta ei) nu te defineste in nici un fel si nici nu stabileste daca esti o persoana de succes sau nu. Asa ca haideti sa iesim din tipare si sa aplaudam femeile care aleg sa se elibereze de o relatie toxica pentru a ramane cu mintea intreaga. Sa incepem sa sarbatorim victoria care vine impreuna cu statutul de „single”, in loc sa ne concentram doar pe suferinta.

Iata 5 motive pentru care despartirile sunt de fapt victorii si de ce trebuie sa te simti mandra si curajoasa in legatura cu decizia luata:

1. Esti o supravietuitoare

Este ciudat cum gandul ca suntem nefericite, dar ca luptam pentru ceva cu costul sanatatii si poftei noastre de viata ni se pare ca e lucrul corect, pe care trebuie sa-l facem. Presupunem ca, daca ne-am luat un angajament fata de cineva, trebuie sa induram tot ce vine la pachet cu asta, chiar daca ne distruge. Doar pentru ca esti capabila sa induri ceva nu inseamna ca trebuie sa o si faci.

Exista o diferenta intre a sti cand sa continui lupta si cand sa abandonezi. Problema este ca percepem abandonul ca pe o infrangere, desi in unele cazuri inseamna libertate si victorie. Relatiile si mariajele presupun un efort constant, chiar daca nu intotdeauna incununat cu succesul scontat.

Iar daca reusim sa iesim din ele la momentul oportun, asta ne va face sa ne simtim puternice, iar forta noastra va inspira si alte femei. Pentru ca vom fi acele femei care au infruntat suferinta, dar care au invins-o si au renascut ca femei puternice.

2. Relatiile reprezinta o investitie constanta de timp si energie, pentru care ambii parteneri trebuie sa depuna efort

Daca ai facut tot ceea ce depindea de tine, si totusi relatia voastra tot nu functioneaza, atunci parasirea ei trebuie considerata o victorie si nu o infrangere. Pentru ca relatiile sa functioneze normal, trebuie ca ambii pareneri sa depuna un efort comparabil. Esecul nu reprezinta rezultatul incercarii, ci inseamna sa nu incerci deloc.

Iar daca ai investit in acea relatie tot ce ai tu mai bun si totusi nu este suficient, atunci adevarul este ca nu te (mai) merita. Adeseori conectam imaginar rezultate idealizate cu notiunea de esec sau succes, cand in realitate anumite situatii ne scapa total de sub control pentru ca ele implica mai mult decat efortul nostru. Nu poti sa salvezi pe toata lumea, dar poti alege in ce sa-ti investesti efortul si energia.