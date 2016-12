5 factori care determina cat de mult va dura sa treci peste un divort

Chiar daca nu l-ai luat in calcul in seara in care el a venit la tine cu un inel, cerandu-ti sa fii a lui pentru toata viata, nimeni nu ti-a putut garanta ca o despartire va fi imposibila. Indiferent care au fost motivele de la care ai ajuns in acest punct, trebuie sa tii cont de acesti factori care determina cat de mult va dura sa treci peste un divort.

1. Din ce tip de casnicie iesi?

Energia pe care ai investit-o, resursele de orice fel, si in special sentimentele isi vor spune cuvantul la final, pentru ca tot ce ai facut impreuna cu partenerul tau era gandit pentru o viata. Aloca-ti timp sa intelegi de ce s-a ajuns la asta, si asuma-ti trecutul, din toate punctele de vedere. Regretele nu sunt o solutie.

2. Tu esti cea care a decis sa plece sau esti cea parasita?

Daca tu ai decis ca mariajul vostru trebuie sa se incheie, iti va fi mai usor sa accepti situatia si sa treci prin ea. Insa, daca tu esti cea parasita, atunci iti va fi mai greu. Ideea pe care trebuie sa te concentrezi este urmatoarea: nu are sens sa ramai cu un om care nu te mai iubeste. Sub nicio forma.

3. Cand ai inceput sa te pregatesti mental pentru divort?

Astfel de decizii nu se iau de pe o zi pe alta, la fel cum, atunci cand ati decis sa va casatoriti, nu s-a intamplat deodata. In astfel de cazuri, cel mai bine este sa pui in balanta motivele pentru care ar trebui sa va despartiti si cele pentru care ar trebui sa ramaneti impreuna, ca sa stii exact de ce ar trebui sa pleci.

4. Ai pe cineva care sa te sprijine?

Nu este indicat sa treci printr-o astfel de perioada de una singura. Si uneori, prietenii nu iti pot oferi ajutorul de care ai avea nevoie. Cel mai bine este sa apelezi la serviciile unui specialist, care se confrunta mereu cu astfel de cazuri si stie exact care sunt etapele pe care le vei intampina.

5. Mergi pe repede-inainte?

Ca sa iti poti relua viata pe deplin dupa ce divortul se va incheia, trebuie sa fii atenta la toate detaliile. Stiu ca ce-ti doresti acum este sa scapi din aceasta situatie, dar acorda atentie indicatiilor avocatului, terapeutului sau consultantului tau, pentru ca, pe viitor, punctul pe care il pui sa nu se transforme intr-o serie de virgule care sa te tina blocata mult si bine.

Text: Mihail Tamba

Foto: Shutterstock