Dupa cum sugereaza si numele, dieta pentru creier este un mix intre dieta DASH si cea Mediteraneana si pune accentul pe o minte sanatoasa dar si pe prevenirea unor afectiuni precum Alzheimer.

M-am surprins recent cumparand o “salata pentru creier” din supermarket ce continea somon, ton, salata verde, avocado si seminte de dovleac. Si dupa ce am luat pranzul, m-am trecut prin cap modul in care stresul ne arde zilnic neuronii si la frica mea cea mai mare: declinul cognitiv. Drept urmare, m-am gandit ca ar fi o idee excelenta sa aflu ce alte alimente sunt benefice creierului.

Si cum Universul stie intotdeauna ce link-uri vrei sa vezi pe Facebook, mi-au aparut in feed un articol publicat pe livescience.com despre The Mind Diet, asa-numita dieta pentru creier. Conform site-ului, acest tip de alimentatie care isi propune sa sprijine creierul in demersurile zilnice si sa intarzie precesul de imbatranire s-a nascut din mix-ul a doua alte diete celebre. Dieta DASH, care a fost dezvoltata cu scopul de a scadea hopertensiunea prin alimentatie si dieta Mediteraneana, ce ne propune sa alegem alimente cat mai naturale, cu un consum limitat de grasimi nesanatoase si carne rosie.

Practic, dieta MIND recomanda consumul zilnic a 10 alimente si evitarea a 5 alimente. Vestea buna este ca regulile aceste diete sunt simple, si includ lucruri delicioase, precum unt, peste, sau vin rosu, iar acest lucru o face in mod sigur mai simplu de urmat pe termen lung.

Dieta pentru creier: cele 10 alimente recomandate zilnic

Legume Legume verzi (salate, spanac etc) Fructe de pădure, in special afine Nuci Fasole Vin Cerealele integrale Peste Păsări de curte Ulei de măsline

Dieta pentru creier: cele cinci alimente nerecomandate

Alimente prăjite sau fast food Carne rosie Branzeturi Unt si margarina Dulciuri si produse de patiserie

Dieta pentru creier: Regulile

Consuma cel putin trei portii de cereale integrale pe zi

integrale pe zi Mananca o salată in fiecare zi

Mânca o legumă in fiecare zi

Bea un pahar de vin rosu in fiecare zi

Ciuguleste nuci pe post de gustare aproape in fiecare zi

Mananca fasole in fiecare zi

Consuma carne de pasare de curte si fructe de pădure cel putin doua ori pe saptamana

Alege pestele cel putin o data pe saptamana

Alimentele nesănătoase sunt permise, dar mai putin de o portie pe săptămână, cu exceptia untului (este permis consumul unei lingurite de unt pe zi)

Dieta pentru creier: Beneficiile

Scopul cercetatorilor care au dezvoltat dieta MIND a fost de a reduce riscul aparitiei bolii Alzheimer, iar studiul pe care s-au bazat (publicat in jurnalul medical Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association) ce a fost desfasurat pe parcursul unui deceniu a aratat ca acest tip de alimentatie imbunatateste performanta creierului. Iata o motivatie excelenta sa te apuci de o dieta din care beneficiaza si mintea, nu doar silueta!

