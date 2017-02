Cantareata Mya a purtat la Grammy un costum rosu romanesc Styland

Aceasta si-a facut aparitia la marele eveniment din Los Angeles purtand o pereche de pantaloni si un sacou rosu, accesorizate cu o funda de satin in jurul gatului.

Solista, printre hiturile careia se numara si celebra piesa Lady Marmalade a optat pentru un look mai provocator, inlocuind la camasa fina din satin, din colectia brandului romanesc, cu un sutien in aceeasi nuanta cu restul tinutei.

Saptamana trecuta o alta mare vedeta din industria muzicii a promovat moda romaneasca. Katy Perry a lansat noul sau single, Chained to the Rhythm, pe coperta caruia apare purtand piese vestimentare din noua colectie Styland Crystal Rose. Katy Perry a ales sa poarte sacoul si camasa Styland si sa le accesorizeze cu deja celebra funda din matase a brandului romanesc, purtata in jurul gatului.

Creatiile vestimentare Styland au devenit, in ultimele luni, optiunile vestimentare ale vedetelor de la Hollywood, acestea alegand sa poarte costumul creat de brandul romanesc in detrimentul clasicelor rochii de cocktail sau de Red Carpet.

Noua colectie Styland Crystal Rose a fost lansata initial pentru piata internationala, iar zilele trecute a debutat si pe piata autohtona, prin intermediul unei campanii foto a carei vedeta este actrita Flavia Hodja.

Lansat in urma cu un an, Styland a devenit brandul vestimentar cu cea mai rapida ascensiune din Romania. Brandul mizeaza pe simplitate si eleganta ce sfideaza trendurile trecatoare ale momentului.

Foto: PR