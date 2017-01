Daca esti pasionata de zodiac, probabil deja stii ce calitati si defecte se ascund in spatele semnului tau astral, insa stii daca te numeri printre cele mai egoiste zodii?

Noi toti avem momente in care suntem egoisti, mai ales cand vine vorba de lucruri importante pe care ni le dorim foarte mult. Cu toate acestea, unele zodii exagereaza cateodata in aceasta privinta, lucru sesizat imediat de cei din jurul lor.

Berbec

Berbecii isi urmaresc intotdeauna scopul, iar acest lucru poate fi foarte bun, deoarece ii ajuta sa avanseze in cariera. Din pacate, aceasta trasatura a lor nu se rezuma doar la mediul de lucru, ci si la viata cu familia sau prietenii. Acestia nu renunta la nimic in favoarea celor din jur, nici macar cand vine vorba de ultima felie de prajitura.

Taur

Nativii Taur isi doresc intotdeauna stabilitate, asadar situatia financiara va fi mereu importanta. Acestia pot fi materialisti si pot pune un pret prea mare asupra lucrurilor. Taurii apreciaza luxul, asadar vor alege intotdeauna obiecte mai scumpe. Totodata isi doresc sa primeasca mereu numeroase cadouri, iar acest lucru poate fi deranjant intr-o relatie.

Leu

Leul vrea intotdeauna sa fie in centrul atentie si va face orice pentru a ocupa acest loc. In plus, daca isi doreste un anumit obiect sau chiar o pozitie la locul de munca, se va asigura ca nimeni nu il va impiedica sa o obtina. Acesta trece peste orice regula si peste oricine in drumul sau, asadar ambitia sa nu este intotdeauna o calitate.

Fecioara

Persoanele Fecioara sunt foarte atente la detalii, asadar observa cu usurinta greselile. Din pacate, persoanele care au acest semn astral nu se folosesc de aceasta calitate doar pentru a deveni mai bune in ceea ce fac, ci critica pe oricine altcineva. Totodata, isi exprima parerea chiar si atunci cand nu trebuie, considerand ca opinia lor este mereu cea mai importanta.

Balanta

Balanta este in general o persoana echilibrata, insa cateodata te-ar putea surprinde. Nativii Balanta incearca intotdeauna sa schimbe situatia in favoarea lor si nu sunt interesati de parerea celor din jur. Practic, se gandesc intotdeauna la binele lor si, din aceasta cauza, incearca sa atraga persoane langa ele doar atunci cand au nevoie de ceva.

