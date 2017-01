6 zodii care nu se descurca in situatii stresante fara sa se panicheze

Daca te confrunti des cu stari de anxietate si panica, semnul tau zodiacal s-ar putea sa explice asta.

Berbec

Desi sunt cunoscuti pentru dinamism si versatilitate, Berbecii tind sa se schimbe atunci cand raman fara energie. De asemenea, cand lucrurile nu ies dupa planul initial, nu pot trece peste asta, si cel mai probabil raman afectati pentru tot restul zilei.

Gemeni

Grijulii, sociabili si responsabili, Gemenii nu sunt totusi persoanele in preajma carora ai vrea sa te afli atunci cand devin stresati. Deoarece sunt perfectionisti nativi, nu reactioneaza pozitiv atunci cand un detaliu oricat de mic nu iese bine.

Fecioara

Cu foarte multe trasaturi pozitive in portofoliu, Fecioarele au un defect: pot fi critice cu toata lumea, mai putin cu ele insele. Asta nu le permite sa vada unde gresesc, iar in situatiile stresante se invart in cerc fara sa-si dea seama ce le scapa.

Balanta

Par bunatatea intruchipata, dar atunci cand sunt dezamagite, Balantele te vor tine minte, probabil, pentru tot restul vietii lor. Pentru ca au incredere de la inceput, sunt dezamagite des si asta le face sa se streseze de fiecare data cand cunosc oameni noi.

Scorpion

Cunoscute drept cele mai pasionale persoane, Scorpionii devin foarte secretosi, pasiv-agresivi chiar, atunci cand nu le place ceva. Stresul ii face mai putin rationali, de aceea trebuie sa eviti sa pui presiune pe ele.

Varsator

Cele mai rationale persoane, de obicei, sunt Varsatorii. Dar vine si reversul medaliei: pentru ca nu stiu exact cum vor actiona ceilalti si pun totul la indoiala, Varsatorii tind ori sa exagereze lucrurile, ori sa le minimalizeze atunci cand se confrunta cu situatii stresante.

Citeste si:

Cele mai geloase zodii

Text: Mihail Tamba

Foto: PR