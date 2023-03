ELLE Talks powered by Vodafone – un proiect despre oameni, tehnologie și viitor

Vreme de aproape jumătate de an, proiectul-serial ELLE Talks powered by Vodafone a adus în fața ta (și în paginile revistei) o mulțime de oameni care au ceva de spus în domeniul lor de activitate. Fie că este vorba despre creatori de conținut, despre actori, regizori, designeri vestimentari sau educatori, acești oameni ne-au demonstrat cum poate să arate excelența și de ce activitatea lor este importantă. Ne-am dorit să vorbim cu oameni care ne inspiră și care te pot inspira și pe tine, oameni (ne bucurăm să spunem, în majoritate femei) de la care avem toți ceva de învățat. Acum toate aceste dialoguri sunt disponibile și online, astfel încât să îți fie cât mai accesibile, așa că îți dezvăluim câte ceva din culisele acestei rubrici speciale.

Scopul proiectului ELLE Talks powered by Vodafone a fost de la bun început acela de a aduce în fața unui public larg succesele unor oameni dedicați ocupațiilor lor, care își fac meseriile cu responsabilitate și care inovează, într-un fel sau altul, în munca pe care o fac. Fiecare interviu pe care urmează să îl parcurgi este rezultatul unui proces de selecție și documentare riguros, și a unor discuții interesante. Am demarat seria noastră de convorbiri cu patru tinere actrițe (Sara Cuncea, Ada Dumitru, Iulia Colan și Reka Kovacs), proaspăt ieșite din programul 10 pentru Film de la festivalul TIFF, care ne-au pus la curent cu ce e nou în industria cinematografică și care ne-au demonstrat de ce piața locală de film a devenit din ce în ce mai puternică în ultimii ani. O lună mai târziu, am intervievat patru tineri designeri vestimentari în a căror activitate stilul, inovația și bunul gust se împletesc armonios. De la Alexandra Șipa, Robert Axente, Oana Lupaș și Lucian Arsene am aflat ce s-a schimbat, dar și ce mai trebuie să se schimbe în modă, dar ne-a interesat, de asemenea, să vedem cum locurile natale le-au inspirat mereu creația.

Mai târziu, patru dintre cei mai iubiți creatori de conținut din online-ul românesc (Deni Elena, Sefora Șulea, Cătălin Ionuț și Lorena Șerban) ne-au vorbit despre cum joburile lor, făcute posibile de evoluția tehnologiei, trebuie să aibă mereu în spate și un mesaj responsabil pentru cei cărora li se adresează.

În luna noiembrie, în care celebrăm, în fiecare an, femeile care ajută alte femei aflate în situații dificile, am vorbit cu Andreea Rusu, directoare executivă la Centrul Filia, cu Tudorina Mihai, președintă Asociația Front, cu Irina Echim, președintă Girl UP, și cu Angela Galeța, directoare Fundației Vodafone România. Ele ne-au spus ce drepturi trebuie să fie încă câștigate de femei, dar și cum arată progresul în acest domeniu după ani de implicare.

În luna decembrie, am aflat de la regizorul Tudor Giurgiu, omul de televiziune Andi Moisescu, de la Alex Radu, team leader la Quantum Robotics, și Irina Simion, creator de conținut pe stream, cum succesul, în era tehnologiei, poate veni la orice vârstă. Important e să încerci să ții pasul cu inovațiile momentului și să nu le lași să te depășească.

Iar pentru a întâmpina cum se cuvine anul 2023, am vorbit cu Roxana Voloșeniuc, redactorul-șef ELLE, Mădălina Marcu, director dezvoltare resurse la Asociația pentru Relații Comunitare, cu designerul și profesorul Lucian Broscățean (directorul departamentului Modă-design la UAD Cluj-Napoca), cu Ioana Ciocan, CEO Art Safari, cu Maria Culescu, fondatoarea Asociației M.A.M.E. și cu Cristian Hatu, membru fondator al Centrului de Evaluare și Analize Educaționale, despre cum ar trebui să arate viitorul.

Toți acești 26 de oameni ne-au împărtășit gânduri, speranțe și secrete ale profesiilor lor, și sperăm ca aceste conversații să te inspire și pe tine așa cum ne-au inspirat și pe noi.

Parteneriatul din care a rezultat proiectul ELLE Talks powered by Vodafone ne-a arătat că tehnologia ne aduce mai aproape unii de alții și ne permite, iată, să învățăm de la fiecare. Te invităm să parcurgi aici materialele despre care ți-am povestit și să dai mai departe lecțiile care ți-au folosit.

