The Weeknd cântă despre fostele iubite pe noul album – îi este dor de Bella Hadid iar Selena Gomez i-a frânt inima

The Weeknd tocmai și-a lansat noul album, „My Dear Melancholy”, iar fanii vigilenți au observat rapid că unele melodii par a fi… despre fostele sale iubite, Selena Gomez și Bella Hadid.

The Weeknd a avut o relație cu Bella Hadid de la mijlocul lui 2015 și până spre sfârșitul lui 2016. Cei doi s-au despărțit cu puțin timp înainte de show-ul de modă Victoria’s Secret și au avut parte de o întrevedere puțin inconfortabilă pe scena prezentării de modă, însă au rămas în relații bune.

Imediat după despărțirea de Bella, însă, The Weeknd nu a stat prea mult pe gânduri și a început să iasă cu Selena Gomez. Acum, datorită unui vers specific din melodia „Wasted Times”, fanii par să creadă că lui Abel (numele real al lui The Weeknd) îi este dor de Bella Hadid: „Erai călare, așa că defilează ca o campioană.”

Toată lumea știe că, înainte de a deveni model, Bella Hadid obișnuia să călărească și a participat chiar și într-o serie de competiții ecvestre. Coincidență? Nu prea credem. Melodia în sine, „Wasted Times”, vorbește despre timpul pierdut fiind într-o relație cu altcineva – poate The Weeknd se referă la relația cu Selena Gomez? Urmează să aflăm, pentru că, în altă melodie, se pare că The Weeknd cântă și despre relația cu aceasta.

„Call Out My Name”, o altă melodie de pe noul album semnat The Weeknd, începe cu cântărețul povestind: „Ne-am găsit unul pe altul / Te-am ajutat să ieși dintr-o stare proastă / M-ai făcut să mă simt confortabil / Dar faptul că m-am îndrăgostit de tine a fost greșeala mea.”

Este foarte posibil ca această melodie să fie despre relația cu Selena Gomez, ea tocmai ieșind din relația toxică pe care o avusese cu Justin Biber și având și probleme de sănătate. Cu toate acestea, ultimul vers dezvăluie că The Weeknd a avut de suferit în urma relației, pentru că, așa cum știm, Selena s-a reîntors la Justin Bieber imediat după despărțirea lor. Se prea poate că Selena să îi fi frânt inima lui Abel și de aceea acesta, în melodia care face referire la Bella Hadid, de mai sus, să numească relația cu ea „timp pierdut”.

Deși aceste informații nu sunt confirmate de cântăreț, versurile sunt destul de sugestive iar ordinea desfășurării evenimentelor se potrivește. Se pare că Taylor Swift nu este singura care „adună” material de albume din relațiile pe care le are!

Foto: Hepta

