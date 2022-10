Vlăduța Lupău a apelat la o intervenție estetică: „Sunt foarte încântată”

Vlăduța Lupău este activă pe rețelele de socializare și obișnuiește să-și țină la curent fanii cu momentele din viața ei. Cântăreața în vârstă de 31 de ani le-a povestit urmăritorilor că a apelat la o intervenție estetică și le-a dezvăluit acestora primele impresii despre rezultat.

Pe contul personal de Instagram, Vlăduța Lupău a oferit câteva detalii despre intervenția estetică pe care a făcut-o înainte de botezul băiețului ei, Iair. Artista a apelat, mai exact, la mărirea buzelor cu acid hialuronic. Cântăreața a recunoscut că este încântată de aspectul buzelor sale și că în viitor își va mai face această procedură.

„Când am fost ultima oară la București, să fac proba la rochiile de la botez, am fost și la doamna doctor pe care vreau să vă spun că o ador. Am urmărit-o de mult timp pe Instagram, am văzut ce face, am văzut la unele fete, mi-a plăcut foarte mult. M-am bucurat că a avut loc și de mine. Sunt foarte încântată de cum a reușit să le aranjeze, să zic așa”, a transmis Vlăduța Lupău pe Instagram.