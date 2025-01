Victor Cornea, relație apropiată cu fetițele Andreei Bălan. Ce a pregătit sportivul pentru Ella și Clara

Andreea Bălan are o relație tot mai puternică alături de partenerul ei, Victor Cornea. Jucătorul de tenis se înțelege foarte bine și cu Ella și Clara, fiicele pe care artista le are din căsnicia anterioară cu actorul George Burcea. Victor Cornea are și el un băiat, pe nume Luca, dintr-o altă relație.

Victor Cornea se bucură de o relație apropiată cu fiicele Andreei Bălan. Ella și Clara adoră să petreacă timpul cu jucătorul de tenis, care nu ezită să le răsfețe cu diverse cadouri. Acum ceva vreme, Victor Cornea i-a cumpărat artistei un buchet de flori. Desigur, sportivul le-a încântat și pe fetițele cântăreței cu alte buchete de flori. Andreea Bălan chiar a împărtășit pe Instagram un video prin care surprinde reacția fiicelor sale după ce primesc florile.

Andreea Bălan este în culmea fericirii de când trăiește o poveste de dragoste cu Victor Cornea. Artista consideră că și-a găsit liniștea alături de jucătorul de tenis și că este un partener care o înțelege pe deplin.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Bălan a vorbit despre momentul în care Victor Cornea i-a spus că are un băiețel dintr-o fostă relație.

„Victor la prima întâlnire mi-a spus: „Eu am un băiețel.” A contat foarte mult. Eu am vrut să mă întâlnesc cu el după o perioadă în care am vorbit doar la telefon pentru că mi s-a părut un bărbat deștept, în primul rând. Dar până nu mi-a spus că are un băiețel eu nu am văzut mai departe. Mi-a spus de la prima întâlnire, după jumătate de oră. A fost wow, mi s-a luminat fața efectiv. Era mândru că are un băiețel și bănuia că, eu având doi copii, nu o să fie nicio problemă”, a povestit cântăreața în podcastul „Celebru și părinte”.

Înainte să fie împreună cu Victor Cornea, Andreea Bălan a stat o vreme singură, tocmai pentru a-și pune gândurile în ordine și pentru a lucra la dezvoltarea ei. Artista vorbit despre perioada în care n-a fost implicată într-o relație și ce a învățat din ea.

„A trebuit în ultimii doi ani, înainte să îl cunosc pe Victor, să fiu singură și să mă întorc către mine, către Andreea mică, să stau de vorbă cu ea și să îi vindec toate rănile și toate traumele din copilărie și să o fac să creadă că ea merită să fie iubită, merită să își îndeplinească visurile, merită să fie pe cele mai înalte culmi, să lucrez la conexiunea mea ca adult la Andreea mică și să fac parenting, să îi ofer poate dragostea și iubirea de care nu a avut parte atunci când era mică”, a mărturisit Andreea Bălan în podcastul Oanei Ioniță, „Viața în pași de dans.”

Andreea Bălan consideră că experiențele anterioare amoroase au ajutat-o să își dea seama ce anume își dorește de la o relație. Cântăreața este foarte fericită acum în relația cu Victor Cornea.

„În momentul în care ai o relație de foarte-foarte mulți ani, nu este un eșec… Păi de ce nu ai rămas cu primul? Păi de ce să rămân cu primul? Nu, dar de ce să rămâi cu primul sau cu al doilea? Nu vreau, vreau să învăț, vreau să descopăr… Victor mi se pare că da, este sufletul meu pereche. Este satelitul meu, el gravitează în jurul meu!”, a mai spus artista.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro