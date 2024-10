Tudor, solistul de la Fly Project, vacanță de vis cu familia de ziua lui de naștere. Ce destinație a ales: „Ilinca își dorește să revină”

Tudor Ionescu, cunoscut pentru pasiunea sa pentru vacanțele exotice, nu ratează ocazia de a-i oferi fiicei sale, Ilinca, tot ce își dorește. Recent, solistul trupei Fly Project le-a dus pe soția și fiica lor la Paris, profitând de vacanța școlară a Ilincăi, care are acum 7 ani. Pe lângă această excursie, Tudor are un motiv în plus de sărbătoare, întrucât pe 3 noiembrie, la întoarcerea din Franța, va aniversa împlinirea vârstei de 45 de ani.

Tudor Ionescu, vacanță la Paris cu familia

De asemenea, săptămâna pariziană nu ar fi completă fără o vizită la Disneyland, un loc de care Ilinca este încântată și care a devenit o tradiție în vacanțele lor. Artistul și familia lui au avut parte de momente de vis în celebrul parc de distracții, iar fanii au fost ținuți la curent cu detaliile inedite.

„Parisul nu a fost ales de către noi de data asta, prietenii noștri aveau vacanță luată deja pentru Paris și, pentru că s-a nimerit cu vacanța fetelor, și Ilinca își dorea să mergem undeva împreună, am ales să plecăm și noi cu ei. De această dată, vizităm tot ce se poate, îi arătăm punctele importante din Paris, suntem turiști veritabili, iar o zi mergem la Disneyland, unde am mai fost, însă este evident că Ilinca își dorește să revină”, a început să povestească artistul pentru Click. „Ne bucurăm de timp petrecut împreună, după o perioadă foarte agitată, în care fiecare dintre noi am fost cu multă treabă, Tudor a fost mult plecat, iar din noiembrie este din nou foarte aglomerat, plecat în turneu și în promovare cu noua piesă, ‘One More Time'”, a spus și soția lui, Ana, care își va surprinde partenerul de viață cu cel mai frumos cadou de ziua lui.

Anamaria și Tudor Ionescu sunt împreună de mai bine de 19 ani. S-au căsătorit în anul 2014, iar în 2017 au devenit părinți. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Ilinca, de care de fiecare dată vorbesc cu foarte multă mândrie. Relația lor nu a fost lipsită de dificultăți, iar partenera de viață a artistului a reușit să depășească un episod de infidelitate.

Cum a trecut soția artistului peste infidelitate

Într-un interviu acordat recent, Anamaria Ionescu a vorbit deschis despre infidelitatea soțului ei și cum a depășit acel moment dureros.

„Un astfel de episod te trezește la realitate. Poate dacă nu se întâmpla, în momentul de față nu mai eram împreună. Ne dădeam seama că flacăra iubirii s-a stins, că nu mai suntem compatibili și că fiecare își vede de drumul lui. Deși a fost foarte grea perioada aceea, cred că am avut amândoi nevoie de acel moment. Știu, poate pare ciudat, dar cred că momentul acela ne-a adus acum aici. Am realizat amândoi mai multe lucruri, ne-am schimbat”, a povestit Anamaria, pentru Unica.ro.

Artistul de la Fly Project și-a asumat greșeala și ulterior cei doi au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-și consolida relația, Anamaria recunoscând că, la începutul relației, și ea a avut partea ei de vină.

„Eram crudă, ca să spun așa. Până la Tudor avusesem câteva relații, dar nu știam cum să mă comport exact. Eu nu sunt genul de persoană romantică. Nici el nu este, a fost încă un punct în comun. Sunt drăgăstoasă, dar poate nu sunt așa cum și-ar dori unii. Nu știam cum să mă comport în relație. Sunt singura fată la familie. Mai am un frate care și el a fost răsfățat la rândul lui. Fiind fată, am gândirea aceea poate pentru unii învechită, că fata trebuie cucerită, că trebuie să se lase greu. Așa am crescut. Probabil păream mai răsfățată. Poate nu i-am oferit unele lucruri de care el avea nevoie la momentul respectiv, așa mă gândeam eu atunci”, a concluzionat Ana pentru sursa citată.

Foto: PR, Instagram

